Defesa falha e Vasco é derrotado pelo Avaí em São Januário

Com duas falhas da defesa, o Vasco voltou a perder em São Januário pelo Campeonato Brasileiro da Série B na noite desta quarta-feira. Pela quarta rodada, o cruzmaltino foi derrotado pelo Avaí, por 2 a 0. A segunda derrota em dois jogos como mandante fez o Vasco continuar perto da zona de rebaixamento, com os mesmos quatro pontos do Avaí, que deixou a lanterna. Essa foi a primeira vitória do time catarinense.

Em casa, o Vasco começou a partida em cima do Avaí, mas não conseguia criar lances de perigo. Já a defesa seguia apresentando erros vistos em jogos anteriores. E foi assim que o time catarinense abriu o placar aos 27 minutos. Wesley cruzou, Vinícius Leite ajeitou e Getúlio, livre, cabeceou para o gol.

Isso tornou a situação do Vasco ainda pior, pois o Avaí se fechou mais e passou a apostar no contra-ataque. Sem conseguir achar espaço na defesa adversária, o time cruzmaltino apostou no chute de fora da área. Aos 42 minutos, Léo Matos arriscou, a bola desviou no meio do caminho e saiu rente a trave. Gledson já estava batido no lance.

O Avaí ampliou dois minutos depois em mais uma falha da defesa. Edilson cruzou, Getúlio aproveitou bate cabeça de Léo Matos e Miranda e dividiu com Vanderlei. A bola sobrou para Renato só completar. Ainda antes do intervalo, Gabriel Pec parou em Gledson.

Insatisfeito com o rendimento do time, Marcelo Cabo voltou do intervalo com Galarza e Daniel Amorim nos lugares de Juninho e Léo Jabá, respectivamente. No entanto, quem criou as melhores oportunidades foi o Avaí. Vinícius Leite parou em Vanderlei após jogada individual e Valdívia acertou o travessão em cobrança de falta.

O sinal do desespero cruzmaltino foi quando o time passou a levantar bola para a área do Avaí. Nervosos, os jogadores do Vasco desperdiçavam muitos passes e por isso não conseguia criar. Nos acréscimos, Daniel Amorim bateu de virada e Gledson espalmou.

Os dois times voltam a campo no sábado, às 16h30, pela quinta rodada. O Vasco recebe o CRB, em São Januário, no Rio, e o Avaí enfrenta o Remo, na Ressacada, em Florianópolis-SC.

FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 2 AVAÍ

VASCO – Vanderlei; Léo Matos (Cayo Tenório), Miranda, Ricardo Graça e Zeca (Riquelme); Michel, Juninho (Galarza), Gabriel Pec (Morato), Marquinhos Gabriel e Léo Jabá (Daniel Amorim); German Cano. Técnico: Marcelo Cabo.

AVAÍ – Gledson; Edilson, Alan Costa, Alemão e Diego Renan; Bruno Silva, Wesley (Jean Martim), Vinícius Leite (Valdívia), Renato (Iury) e Lourenço (João Lucas); Getúlio (Jonathan). Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS – Getúlio, aos 27, e Renato, aos 44 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

CARTÕES AMARELOS – Marquinhos Gabriel, Miranda, Morato e Galarza (Vasco); Bruno Silva, Felipe Camargo, Iury e Jean Martim (Avaí).

LOCAL – Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).