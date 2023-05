Esporte Decisivo no clássico, Bruno Mendes coloca dúvida na cabeça do técnico do Guarani

Sem tempo para descanso depois do empate no clássico de domingo com a Ponte Preta, o Guarani já volta a campo nesta quarta-feira de olho em mais um bom resultado para continuar na parte de cima da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Em casa, no estádio Brinco de Ouro, recebe a Chapecoense, às 21h15, pela oitava rodada.

Para o duelo, o técnico Bruno Pivetti não tem novos desfalques, seja por suspensão ou lesão e deve começar a partida com a mesma base que atuou contra a Ponte Preta. A única dúvida está no ataque. Isso porque o autor do gol do empate do Guarani no clássico, Bruno Mendes, foi decisivo e colocou uma dúvida na cabeça do treinador.

Bruno Mendes pode começar jogando no lugar que foi de Derek, ao lado de Bruno José no ataque. Quando o time alviverde perdia o clássico, o camisa 9 marcou o gol do empate, por 1 a 1, aos 50 minutos do segundo tempo.

Atualmente, o Guarani aparece na quinta colocação, com 13 pontos. A provável formação do Guarani para quarta tem Tony; Diogo Mateus, Lucão, Alan Santos e Mayk; Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Régis e Bruninho; Bruno José e Derek (Bruno Mendes).