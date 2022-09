Decisivo, Cano volta a marcar pelo Fluminense e recebe elogios de Fernando Diniz

Após quatro jogos sem balançar as redes, Germán Cano, artilheiro do Fluminense na temporada, voltou a marcar gols no último sábado. O argentino fez os dois gols da vitória carioca por 2 a 1 sobre o Fortaleza pelo Brasileirão. A atuação, obviamente, foi assunto na entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz, que elogiou a relação que tem com o jogador desde os tempos em que trabalharam juntos no outro lado do Rio de Janeiro, pelo Vasco.

“Cano é muito bom, ele voltou a fazer gol de novo, mas não acho que estava sem confiança. Ele é muito seguro no que faz. A gente tem uma relação extremamente afinada desde o Vasco. Hoje antes do jogo estávamos falando para não pensar muito se a bola não entrar. Se não entrasse hoje, seria no próximo jogo, era uma questão de tempo. Ele é muito importante para nós, pelos gols que faz, pela questão de entrega”, afirmou o treinador.

O último gol marcado por Germán Cano havia sido justamente contra o Fortaleza, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, no dia 17 de agosto. Com os dois gols deste sábado, o atacante chegou a 15 gols no Campeonato Brasileiro. Somando todas as competições do ano, Cano já soma 33 gols marcados.

Fernando Diniz também falou sobre a maneira característica do Fluminense atuar. “O time do Fluminense é um time extremamente previsível, a gente tem um jeito de jogar que é característico da equipe. A gente é muito forte jogando dentro das nossas características. Vamos fazer adaptações como temos que fazer, mas a essência do time a gente não vai mudar”, disse o treinador.

O próximo compromisso do time tricolor será decisivo pela Copa do Brasil. O clube enfrentará o Corinthians em Itaquera às 20h da próxima quinta-feira. A partida de volta está empatada após resultado de 2 a 2 no Maracanã. Pelo Brasileirão, no outro domingo, o Fluminense fará clássico contra o Flamengo.