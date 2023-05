De volta às pistas, Márquez comemora 2º lugar e parabeniza Bagnaia pela pole

Ausente das pistas desde a corrida disputada em Portugal, quando sofreu um acidente e fraturou a mão direita, Marc Márquez era só alegria por garantir o segundo lugar no grid de largada para a corrida deste domingo, no circuito de Le Mans, pela etapa da França de MotoGP.

E a comemoração poderia ser maior. Ele estava praticamente com a mão na pole quando, na última volta, Francesco Bagnaia foi para a pista e cravou o melhor tempo assegurando a largada na posição nobre do grid classificatório.

“Não tem sido fácil (sobre o período de recuperação da contusão), mas correu tudo bem e estou contente por estar de volta. O meu objetivo era estar na terceira fila, mas estou na primeira, por isso penso que fiz algo fabuloso. Estou mais à vontade com a moto do que nos treinos de sexta”, afirmou Márquez

Perto de marcar o seu retorno com uma pole, o piloto espanhol disse não ter sentido nenhum tipo de frustração e preferiu elogiar o companheiro que conseguiu o feito no treino sob a pressão de estar fazendo a última volta.

“Não tenho do que reclamar. Foi uma grande última volta do Bagnaia. Ele já venceu duas corridas nesta temporada e vem mostrando que está em grande fase. O que tenho a fazer agora é concentrar em fazer uma grande corrida no domingo. É tentar ser rápido e somar voltas rápidas consecutivas contra as Ducatis durante a prova”, comentou.