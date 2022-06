De volta ao Couto Pereira, Rafinha quer São Paulo atento durante os 90 minutos

Oriundo das categorias de base do Coritiba, o lateral Rafinha vai fazer uma viagem no tempo nesta quinta-feira, quando entrar em campo no estádio Couto Pereira, para encarar o time que o revelou para o futebol. Atualmente no São Paulo, o experiente jogador disse estar preparado para o compromisso, mas admitiu que terá um sentimento diferente.

“Voltando agora depois de 17 anos. O Couto Pereira foi onde eu comecei a minha carreira. Claro que vai ser um sentimento diferente, mas vamos com tudo , pois precisamos da vitória”, afirmou o lateral-direito.

Um dos atletas mais experientes do elenco, o jogador de 36 anos disse conhecer bem a atmosfera que o aguarda. No entanto, garante que a equipe do Morumbi vai estar pronta para suportar a pressão.

“Sei bem como é. O Coritiba é muito forte lá dentro, já estive daquele lado e sei que o torcedor apoia o tempo todo. Mas aqui no São Paulo, todos estão preparados para essa partida”, comentou.

Nos últimos cinco jogos pelo Brasileiro, o São Paulo obteve quatro empates e uma vitória. Para Rafinha, os companheiros precisam ajustar alguns detalhes para fazer com o que time volte a vencer dentro da competição.

“Estamos vindo de bons primeiros tempos. Nos últimos jogos, saímos na frente no marcador, mas depois sofremos o empate. Acho que precisamos continuar na mesma pegada. Podendo sair na frente no placar, é tentar matar o jogo”, afirmou o atleta.

Com a experiência de ter vencido o Brasileiro de 2019 pelo Flamengo, Rafinha ainda falou o que o São Paulo precisa fazer para seguir na parte de cima da tabela. “Importante é estar pontuando. Dentro de casa estamos com uma campanha maravilhosa. O Brasileiro é assim, se não ganha, não perde, pois esses pontos fazem diferença no final”, encerrou o atleta.