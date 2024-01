Esporte De volta à elite, Ponte Preta estreia no Paulistão com empate diante do Mirassol

De volta à elite do futebol paulista, a Ponte Preta largou na frente, mas acabou cedendo o empate para o Mirassol por 1 a 1, neste sábado, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela primeira rodada do Paulistão. Jeh abriu o placar, mas Gabriel deixou tudo igual, ambos os gols saíram no primeiro tempo.

Com o resultado, a Ponte soma seu primeiro ponto no Grupo B, que tem o Água Santa, com três, após vencer por 1 a 0 o Red Bull Bragantino. Já o Mirassol é o único, até o momento, a pontuar dentro do Grupo C, que tem ainda Bragantino, Inter de Limeira e Corinthians.

Os dois times fizeram um primeiro tempo equilibrado e se revezaram em bons momentos durante a partida. Com o apoio da torcida, o time campineiro começou melhor e abriu o placar aos 20 minutos. Jeh recebeu na direita, cortou para o meio e chutou com categoria para colocar a bola no fundo das redes.

Após sair à frente do placar, a Ponte Preta se acomodou e viu o Mirassol crescer. O visitante acabou buscando o empate aos 42. Negueba acionou Rodrigo Ferreira em profundidade e o lateral foi até a linha de fundo e cruzou para trás. Gabriel chegou batendo para empatar.

O jogo caiu bastante de produção no segundo tempo. Com a chuva caindo sem parar em Campinas, o campo ficou pesado, o que desgastou ainda mais os jogadores. O Mirassol parecia mais inteiro e criou boa oportunidade aos nove minutos. Fernandinho apareceu de frente para o gol e parou na defesa de Pedro Rocha. Delatorre ainda pegou a sobra e, com o gol aberto, finalizou para fora.

A Ponte Preta cresceu no final e chegou a marcar com Jeh, mas o lance acabou anulado pela arbitragem. Com isso, o jogo voltou a ficar parelho e o empate acabou sendo confirmado no Moisés Lucarelli.

O Mirassol volta a campo na terça-feira, às 19h30, para enfrentar o São Paulo, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. Na quinta-feira, às 19h30, a Ponte Preta visitará o Santos, na Vila Belmiro.

FICHA TÉCNICA:

PONTE PRETA 1 X 1 MIRASSOL

PONTE PRETA – Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Castro, Mateus Silva e Luiz Felipe; Feliphinho, Ramon Carvalho (Léo Naldi), Felipe Amaral (Dodô) e Elvis (Gabriel Santiago); Jeferson Jeh (Emerson Santos) e Iago Dias (Paul Villero). Técnico: João Brigatti.

MIRASSOL – Alex Muralha; Rodrigo Ferreira, Lucas Gazal, Luiz Otávio e Marcelo (Warley); Neto Moura (Yuri Lima), Gabriel (Ronald Lopes) e Danielzinho; Fernandinho (Diego Gonçalves), Dellatorre (Mário Sérgio) e Negueba. Técnico: Mozart.

GOLS – Jeferson Jeh, aos 20, e Gabriel, aos 42 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Diego Gonçalves e Yuri Lima (Mirassol)

ÁRBITRO – Vinícius Gonçalves Dias Araújo.

RENDA – R$ 85.160,00

PÚBLICO – 4.102 torcedores.

LOCAL – Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).