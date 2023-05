De virada, Rio Branco é derrotado pelo Paulista e perde invencibilidade na Bezinha

Equipe americanense foi superada em Jundiaí, neste sábado - Foto: Alex Ferreira / Rio Branco

O Rio Branco perdeu sua invencibilidade no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Na tarde deste sábado (27), o Tigre foi derrotado pelo Paulista por 4 a 3 no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí. A equipe americanense chegou a abrir 3 a 1 no placar, mas levou a virada.

Os gols do Tigre foram marcados por Gustavo França, duas vezes, e Jair. Para o Galo do Japi, Paulinho, Arian, Arthur Moura e Natan balançaram as redes.

A primeira etapa contou com cinco gols. Com apenas dois minutos de jogo, o Rio Branco abriu o placar com um golaço de Gustavo França, que recebeu passe de Cauari e ficou cara a cara com o goleiro Felipe Viotti, finalizando de cavadinha.

Aos 12 minutos, o Rio Branco foi às redes outra vez. Anderson Brito iniciou a jogada pelo lado direito e tocou para Cauari, que entregou para Gustavo França chutar de primeira e marcar seu segundo gol no jogo. Aos 15, o Paulista se aproveitou de uma falha de marcação do Tigre e descontou com Paulinho, que recebeu passe dentro da área e finalizou cruzado, sem chances para o goleiro João Lazzari.

Aos 30 minutos, o Rio Branco voltou a marcar com Jair, que foi acionado por Carlos Iury dentro da área e bateu de primeira. Na reta final, aos 42, Arion diminuiu de cabeça para a equipe de Jundiaí após cruzamento vindo da esquerda.

A segunda etapa foi toda do Paulista. Logo aos 9 minutos, Arthur Moura foi às redes após nova jogada pelo lado esquerdo do ataque. Buscando retomar a liderança no placar, o técnico Marcus Paulo Grippi mexeu no time, colocando Goldeson, Jadson, Nicolas, Luigi e Einstein. Apesar disso, o Galo conseguiu a virada aos 43 da segunda etapa com Natan, após bate-rebate na área.

Nos demais jogos do Grupo 4, o União Barbarense venceu o Colorado Caieiras por 3 a 1, em Santa Bárbara d’Oeste, enquanto o Ska Brasil bateu o Amparo, fora de casa, por 3 a 0. Com os resultados, o Rio Branco permanece com sete pontos e cai para a quarta posição da chave. Por outro lado, o Paulista assume o terceiro lugar com nove pontos.

Agora, o Rio Branco volta a campo no próximo sábado (3), às 15h, para o dérbi contra o União Barbarense, no estádio Décio Vitta, em Americana. O Paulista, por sua vez, joga no mesmo dia e horário contra o Ska Brasil, fora de casa.

*Estagiário sob supervisão de Rodrigo Alonso