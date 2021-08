De virada, Marcelo Melo avança à semifinal de duplas do ATP 500 de Washington

Com uma virada, dominando o jogo a partir do segundo set, o brasileiro Marcelo Melo e o neozelandês Marcus Daniell estão na semifinal do ATP 500 de Washington, nos Estados Unidos. Os dois derrotaram nesta sexta-feira os australianos Alex de Minaur e John Millman por 2 sets a 1 – com parciais de 3/6, 6/1 e 10 a 8 no match tie-break, após 1 hora e 13 minutos. E buscam vaga na final neste sábado diante do sul-africano Raven Klaasen e do japonês Bem McLachlan, cabeças de chave 4.

“Hoje (sexta-feira) foi mais um belo jogo. Conseguimos jogar muito bem. Os dois são muito sólidos. Um primeiro set mais complicado. No segundo, dominamos mais a partida, abrimos uma vantagem boa no match tie-break, depois soubemos administrar e fechar no 9-8, decisivo. Foi uma vitória importante para nós, uma dupla muito dura, que tinha eliminado os cabeças 1”, explicou Melo.

“É aproveitar essa energia boa para quem sabe alcançar essa final. Vamos passo a passo. Amanhã (sábado) temos mais um jogo duro, estilos completamente diferentes, mas estamos prontos”, completou o tenista brasileiro.

Melo e Daniell formaram a parceria apenas para este torneio e garantiram a segunda vitória em Washington jogando muito bem, mostrando confiança, assim como na estreia na quarta-feira. No jogo desta sexta, um set inicial equilibrado, em que os australianos quebraram primeiro, abrindo 3/1. Melo e Daniell devolveram o break em seguida, 3/2, e deixaram tudo igual, 3/3. Mas, os adversários voltaram a quebrar no oitavo game, 5/3, fechando depois em 6/3.

A partir daí, Melo e Daniell dominaram o jogo. Com duas quebras, abriram 5/0 no segundo set e venceram por 6/1. No match tie-break, novamente a dupla fez 5-0. Os australianos chegaram a encostar, primeiro em 5/4, depois em 9-8, mas a vitória veio em seguida, 10-8, para comemorar o lugar na semifinal.

O ATP 500 de Washington é o primeiro torneio da sequência até o US Open, Grand Slam marcado para o final deste mês, em Nova York. E a partir da próxima semana, no Masters 1000 de Toronto, no Canadá, Melo retoma a parceria com o polonês Lukasz Kubot.