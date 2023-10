De olho no ouro: Americana tem seis representantes nos Jogos Pan-Americanos

Americana tem seis atletas na delegação brasileira que disputa os Jogos Pan-Americanos de Santiago, iniciados nesta sexta-feira (20), no Chile. Durante a 19ª edição do torneio, que irá até 5 de novembro, o município terá representantes em cinco modalidades, com candidatos a medalhas.

Os americanenses em ação são Felipe Bardi (atletismo), Débora Costa e Leila Zabani (basquete), Murilo Sartori (natação), Bruno Nicoletti (luta livre) e Guilherme Mapelli (canoagem slalom).

Felipe Bardi tem o melhor tempo do Brasil na história dos 100 m rasos – Foto: Wagner Carmo / CBAt

Além deles, a RPT (Região do Polo Têxtil) contará com Guilherme Biro, convocado para a equipe de futebol. Apesar de ter nascido em Campinas, o meia é morador de Sumaré.

Nesta edição dos jogos, o COB (Comitê Olímpico do Brasil) terá 633 atletas, incluindo os reservas, em 60 modalidades. Somando com as comissões técnicas e profissionais da entidade, o número chega a mil pessoas.

Felipe Bardi

O atletismo será de Felipe Bardi. O velocista de 25 anos chega à competição como o homem mais rápido da história do Brasil nos 100 metros rasos. No início de setembro, completou a prova em 9s96 e se tornou o segundo brasileiro a correr abaixo de 10 segundos.

Além dos 100 metros rasos, Bardi competirá no revezamento 4×100 metros. Na prova em equipe, também estarão Erik Cardoso, Paulo André Camilo, Rodrigo do Nascimento, Jorge Vides e Renan Gallina.

Ao LIBERAL, o americanense disse estar pronto para a competição, que tem o País como atual campeão.

“É o último grande evento antes dos Jogos Olímpicos de Paris. A gente não costuma falar de marca antes da competição, mas esperamos fazer uma grande prova, não só nos 100 metros, que é a minha, mas também no revezamento 4×100 metros, que o Brasil foi campeão na última edição. Estamos preparados para defender nosso título, nossa bandeira”, destacou.

Débora Costa e Leila Zabani

A dupla de 32 anos entrará em quadra para defender o bicampeonato da seleção brasileira feminina. Neste ano, Débora venceu a Americup com a equipe e, recentemente, foi campeã da LBF (Liga de Basquete Feminino) com o Sesi Araraquara. Leila, por sua vez, ficou entre as principais pontuadoras da atual temporada nacional e já esteve cinco vezes no Jogo das Estrelas.

Débora, que esteve no time campeão do Pan em 2019, quer o topo novamente. “A expectativa está grande, estamos nos preparando bem, estou feliz de jogar novamente esta competição. Tenho a memória muito forte dos últimos Jogos Pan-Americanos, onde fomos campeãs, e o objetivo agora é conquistar o bicampeonato”, disse.

Leila também destacou a importância da competição. “Nossa expectativa é defender o título. Estamos treinando com muita intensidade e comprometimento pra fazermos um belo campeonato. O grupo está bastante unido, confiante e animado pra estreia dia 25”, destacou.

Murilo Sartori

Aos 21 anos, Murilo garantiu sua vaga em julho, após conquistar índice técnico para disputar o Mundial de Esportes Aquáticos, disputado no Japão. Em Santiago, nadará as provas dos 200 metros livres e revezamento 4×200 metros. Apesar da pouca idade, disputou os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.

“A expectativa é, como sempre, melhorar os meus tempos e colocar o Brasil no lugar mais alto do pódio. Venho tendo bons treinos e bons resultados ultimamente, então acho que vai ser uma boa competição. O Brasil sempre tem grandes resultados, então este ano eu quero trazer um bom resultado para o meu time e ajudar o máximo que puder”, afirmou.

Bruno Nicoletti

Nascido em Americana, Bruno se mudou com a família para os Estados Unidos quando era criança. Na América do Norte, disputou campeonatos de luta livre pela Colorado Mesa University. Em 2022, competiu pela primeira vez no Brasil, ao vencer o Brasileiro na categoria 79 kg. No Pan-Americano, disputará a categoria 86 kg.

Guilherme Mapelli

Americanense, Guilherme é o atual campeão dos jogos na canoagem slalom, pela categoria K1 extremo. Apesar de ter nascido no município, o atleta de 29 anos vive em Três Coroas, no Rio Grande do Sul. Na modalidade slalom, o atleta rema em canoa ou caiaque por um percurso de aproximadamente 350 metros, que possui corredeiras naturais ou artificiais.

Guilherme Biro

Único da lista que não é de Americana, o meia de 19 anos, do Corinthians, está entre os 18 convocados pelo técnico Ramon Menezes. A equipe conta apenas com atletas de até 23 anos, que terão a missão de levar o País novamente ao ouro. A última vez que o Brasil venceu um Pan-Americano no futebol foi há 36 anos, na edição de 1987, em Indianápolis.

Tabela: região no Pan

Felipe Bardi | Atletismo:

30/10: semifinal 100m rasos

31/10: final 100m rasos (se avançar)

02/11: semifinal e final (se avançar) do revezamento 4x100m

Débora e Leila | Basquete:

25/10: Brasil x México

26/10: Brasil x Venezuela

27/10: Brasil x Colômbia

Murilo Sartori | Natação:

22/10: 200m livres

24/10: revezamento 4x200m

Bruno Nicoletti | Luta livre

02/11: quartas de final à final

Guilherme Mapelli | Canoagem

De 27/09 a 29/09

Guilherme Biro | Futebol

23/10: Brasil x Estados Unidos

26/10: Brasil x Colômbia

29/10: Brasil x Honduras.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.