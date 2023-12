De olho na Série A4, Rio Branco contrata atacante ex-Inter de Limeira

Viinho está com 21 anos e jogou na Inter de Limeira - Foto: José Augusto Miller_Divulgação

O Rio Branco anunciou na tarde desta segunda-feira (11) a contratação do atacante Vitinho, que estava na Inter de Limeira. O atleta de 21 anos chega a Americana por empréstimo até o fim da Série A4 do Campeonato Paulista. Neste ano, ele disputou a Série D do Campeonato Brasileiro, a Copa São Paulo de Futebol Júnior e a Série A1 do Paulista pelo Leão.

Neste ano, foram 15 jogos disputados pelo atacante, que atua pelas pontas. Seu único gol na temporada foi durante a Copinha, durante a fase de grupos. Assim como na Inter, também atuou na base do Athletic-MG e do Resende-RJ.

Em sua primeira declaração como jogador do Rio Branco, falou em buscar o acesso à Série A3. “Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade. Estou feliz, motivado e rumo ao acesso”, comentou.

Vitinho é o segundo atleta do setor ofensivo confirmado pela equipe. Além dele, o ataque conta com Gabriel Argentino, que teve seu contato renovado pela diretoria. No último sábado (9), o Tigre anunciou o zagueiro Gustavo Brandão, que estava no futebol catarinense.

Outros nomes confirmados no Rio Branco para a temporada 2024 são o zagueiro Ricardo Nascimento, os volantes Jesus, Júlio César e Luis Eduardo, assim como o atacante Nelson Borges. Júlio e Nelson são da base riobranquense.

Atualmente, o elenco que faz a pré-temporada conta com cerca de 20 jogadores, que serão anunciados conforme assinatura de contrato definitivo.