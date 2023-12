De olho em reforços, Guarani sonda Vagner Love e se assusta com os valores

Em meio a algumas baixas confirmadas, o Guarani está no mercado em busca de reforços para a temporada de 2024, em especial para a disputa do Paulistão. Um dos nomes que ganhou força nos últimos dias nos corredores do estádio Brinco de Ouro foi do experiente atacante Vagner Love.

Ele deixou recentemente o Sport, onde apesar de ter sido um dos destaques da temporada, não teve seu contrato renovado. Mas, os valores pedidos pelo artilheiro assustaram a diretoria do Guarani, que promete não fazer loucuras, para conseguir manter os salários sempre em dia. Seria algo em torno de R$ 250 mil por mês.

Outros times estão de olho no atacante de 39 anos, como Náutico, Joinville, Vila Nova, Amazonas, entre outros. Em 2023, Vagner Love disputou 53 partidas, balançando as redes em 23 oportunidades, além de 10 assistências.

Com passagens pelas categorias de base de Vasco, Campo Grande-RJ, São Paulo e Palmeiras, foi no time paulista onde o jogador subiu para o profissional. De lá, rodou por CSKA Moscou (RUS), Flamengo, Shandong Luneng (CHI), Corinthians, Monaco (FRA), Alanyaspor (TUR), Besiktas (TUR), Kairat (CAZ), Midtjylland (DIN), além do próprio Sport.