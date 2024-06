De olho em Paris-2024, Melo e Matos vencem e avançam à final do Torneio de Stuttgart

Os tenistas brasileiros Marcelo Melo e Rafael Matos avançaram à final do Torneio de Stuttgart, nesta sexta-feira. A dupla alcançou a vaga na decisão ao superar na semifinal os anfitriões Constantin Frantzen e Hendrik Jebens pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 6/7 (3/7) e 13/11, na Alemanha.

“Muito contente com a vitória aqui. Um jogo duríssimo de novo. Mesma dupla que jogamos na primeira rodada em Roland Garros. Eu e o Rafa conseguimos jogar bem na maior parte do jogo, o que foi chave. Mantivemos a cabeça fria, salvamos match-point sacando, com bons pontos. Fomos agressivos na hora que tivemos de ser, especialmente no match-point. Estamos entrosando muito bem”, declarou Melo.

A competição em Stuttgart marca a abertura da curta temporada de grama no circuito. E já serve de preparação para Wimbledon, quando a dupla brasileira deve jogar junta novamente. O objetivo deles é conquistar a vaga na Olimpíada de Paris-2024, que começa no dia 26 de julho, duas semanas após Wimbledon.

“É a primeira vez que estou jogando com o Rafa na grama. Vários pontos que fizemos em momentos importantes vêm do entrosamento que estamos construindo. Esse foi o principal ponto. A maneira que já estamos conseguindo encaixar de jogar, que é um complementando bem o outro. Realmente muito feliz. Salvar match-point, ir para a final de um torneio já no começo de uma parceria. Espero que dê tudo certo”, comentou Melo.

O veterano vai disputar sua 74ª final da carreira no circuito profissional, em busca de 38º título. Matos estará em sua 13ª decisão de ATP, tentando levantar o oitavo troféu, sendo o segundo do ano – o primeiro foi o Rio Open.

Na final, marcada para as 6h de domingo (horário de Brasília), eles vão enfrentar o britânico Julian Cash e o americano Robert Galloway, que eliminaram o indiano Yuki Bhambri e o francês Albano Olivetti por 7/5 e 6/4.