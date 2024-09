De la Cruz volta ao Fla e Gabigol está fora do jogo com Peñarol pelas quartas da Libertadores - O Liberal

Esporte De la Cruz volta ao Fla e Gabigol está fora do jogo com Peñarol pelas quartas da Libertadores

O Flamengo inicia nesta quinta-feira sua participação nas quartas de final da Libertadores enfrentando o Peñarol pelo jogo de ida no Maracanã. Para o jogo diante dos uruguaios, o técnico Tite vai promover o retorno de De la Cruz. Já Gabigol não foi relacionado para a partida.

O atacante foi submetido a exames, já que reclamou de dores na coxa direita no clássico com o Vasco, e nenhuma lesão foi diagnosticada. No entanto, a comissão técnica optou por tirá-lo do jogo alegando uma fibrose no local.

Para a partida com o Peñarol, De la Cruz é a novidade no meio-campo. Ele esteve ausente no empate com o Vasco no final de semana justamente por conta de sua condição física. A tendência é que Léo Ortiz vá para o banco de reservas e o setor tenha apenas Erick Pulgar como marcador de ofício.

O atacante Plata, que deixou uma boa impressão em sua estreia, deve ser mantido e vai compor o setor ofensivo com Bruno Henrique. O lateral-esquerdo Alex Sandro, outro estreante, também está confirmado.

A ideia do treinador flamenguista é montar um time mais criativo para tentar abrir uma vantagem para o duelo de volta das quartas de final, marcado para o dia 26 deste mês (quinta-feira), no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu.