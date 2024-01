Esporte De La Cruz se diz inspirado por encontro com Zico no Flamengo: ‘Me dá muita gana’

O meio-campista uruguaio De La Cruz foi apresentado oficialmente como reforço do Flamengo nesta sexta-feira. Apesar disso, já estava frequentando o Ninho do Urubu desde quarta, um dia marcante para ele, pois foi abrilhantado por um encontro com Zico, lenda do futebol brasileiro e ídolo máximo dos flamenguistas. Na coletiva de imprensa, o jogador de 26 anos disse que o contato com o “Galinho” foi inspirador.

“No primeiro dia que eu cheguei me falaram que o Zico estava aqui para me dar as boas-vindas. Me perguntaram se eu o conhecia e eu disse que era óbvio que sim. Eu sei quem ele é, sei o que fez para o futebol brasileiro, sei o que significa para o clube. Foi uma enorme surpresa que ele me conhecia e sabia sobre a minha história. É uma pessoa tão importante, isso me dá muita gana de conseguir conquistas individuais e do grupo”, afirmou.

Durante a entrevista, contudo, o meia não falou apenas de boas experiências. Ele teve de responder uma pergunta sobre a derrota que sofreu para o Flamengo na final da Libertadores de 2019, quando ainda era jogador do River Plate. “Não gosto de perder nada, ainda mais uma final de Libertadores. O sentimento era de decepção, nos preparamos para ganhar a Libertadores, mas não conseguimos. Foi uma partida parelha”, disse.

Quanto à escolha de deixar o River e vir para o clube rubro-negro, afirmou que o contrato longo e o projeto apresentado pelo clube foram fundamentais para deixá-lo seguro. “Eu tomei a decisão há algum tempo com a minha família, senti que o clube me queria e isso para mim foi fundamental. O projeto que me apresentaram foi importante, um contrato de muitos anos; queria um contrato extenso porque me fará ganhar muitas coisas. Tenho projeto de vida, tenho meus filhos, e quero estar perto de casa”, comentou.

O contrato do uruguaio com o Flamengo vai até 2028. De La Cruz foi revelado pelo Liverpool do Uruguai. Desde 2017, estava no River Plate, pelo qual chegou a ser campeão da Libertadores em 2018. Em 2022, disputou a Copa do Mundo do Catar, ao lado do agora companheiro de clube Giorgian De Arrascaeta. No elenco, o Flamengo também conta com um terceiro uruguaio, o lateral-direito Guillermo Varela.