De Jong é o mais bem pago na Espanha, e Vini Jr. e Mbappé aparecem no top 10

A chegada meteórica de Kylian Mbappé ao Real Madrid mostra o impacto que o atleta terá em solo espanhol. Diante do estádio Santiago Bernabéu lotado, o atacante foi anunciado na terça-feira para os torcedores merengues. Mesmo assim, isso não o torna o jogador mais bem pago do Campeonato Espanhol. O mesmo vale para outros “galácticos”, como Vinícius Júnior e Jude Bellingham. Frenkie de Jong, do Barcelona, lidera o ranking.

Em levantamento do jornal inglês The Sun, seis jogadores do Real Madrid e três do Barcelona aparecem entre os dez mais bem pagos de La Liga, o Campeonato Espanhol. Mbappé, contratado de graça nesta janela de transferências, receberá R$ 190,3 milhões anuais. Ele lidera os jogadores merengues no ranking, e é acompanhado por David Alaba (R$ 137,5 milhões), Vini Jr. (R$ 126,6 milhões), Bellingham (R$ 114,3 milhões), Federico Valverde (R$ 91,2 milhões) e Thibaut Courtois (R$ 88,3 milhões).

Mbappé é o terceiro jogador do ranking, enquanto Vini Jr., único brasileiro entre os mais bem pagos na Espanha, figura na sexta posição. O camisa 7 é um dos favoritos, ao lado de Bellingham e Rodri, do Manchester City, a receber a Bola de Ouro, premiação dada ao melhor jogador do mundo pela revista France Football.

O atacante francês, que utilizará a camisa 9 em sua primeira temporada no Real Madrid, poderia três vezes mais caso optasse por continuar na França para a temporada 2024/2025. Antes de deixar o Paris Saint-Germain, o atacante recebeu uma proposta de R$ 622,2 milhões anuais, que foi recusada. “É incrível estar aqui… incrível. Dormi por muitos anos com o sonho de jogar no Real Madrid e hoje meu sonho se realiza! Sou um garoto feliz, muito feliz”, comemorou o atacante na apresentação.

A surpresa no ranking fica pela primeira posição. Mesmo “na sombra” do Real Madrid, atual campeão espanhol e da Liga dos Campeões, o Barcelona continua com altos salários a seus jogadores. Frenkie de Jong, revelado pelo Ajax, lidera o ranking. O holandês, que é especulado no Manchester United, recebe R$ 228,6 milhões no clube catalão. Ele é seguido por Robert Lewandowski, que ganha R$ 204 milhões a cada temporada na Catalunha.

Confira o ranking dos mais bem pagos do Campeonato Espanhol

1 – Frenkie de Jong (Barcelona) – R$ 228,6 milhões

2 – Robert Lewandowski (Barcelona) – R$ 204 milhões

3 – Kylian Mbappé (Real Madrid) – R$ 190,3 milhões

4 – David Alaba (Real Madrid) – R$ 137,5 milhões

5 – Jan Oblak (Atlético de Madrid) – R$ 126,6 milhões

6 – Vini Jr. (Real Madrid) – R$ 126,6 milhões

7 – Jude Bellingham (Real Madrid) – R$ 114,3 milhões

8 – Ilkai Gundogan (Barcelona) – R$ 101,3 milhões

9 – Federico Valverde (Real Madrid) – R$ 91,2 milhões

10 – Thibaut Courtois (Real Madrid) – R$ 88,3 milhões