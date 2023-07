De Gea anuncia que deixará o Manchester United após 12 temporadas

O veterano goleiro espanhol David de Gea, de 32 anos, anunciou neste sábado que está de saída do Manchester United, clube que defendeu nas últimas 12 temporadas. Contratado do Atlético de Madrid em 2011, o goleiro soma 545 partidas pelo time de Old Trafford, recorde de partidas para um goleiro no clube inglês.

Após uma longa novela para possível renovação do atleta com o Manchester United, De Gea confirmou a saída. O jogador ficará livre no mercado e ainda não anunciou para onde vai.

“Agora, é o momento certo para abraçar um novo desafio, para me esforçar novamente em novos ambientes. Gostaria de expressar minha gratidão e apreço inabaláveis ??pelo amor dos últimos 12 anos”, escreveu De Gea. “Conquistamos muito desde que meu querido Sir Alex Ferguson me trouxe para este clube.” O jogador publicou uma carta em suas redes sociais se despedindo do clube.

Além do número de jogos, o jogador detém outro recorde pelo time de Manchester. São 190 partidas sem sofrer gols, feito nunca alcançado por outro goleiro na história do clube, que já teve nomes como Edwin van der Sar e Peter Schmeichel embaixo de suas traves.

O clube agradeceu a De Gea em seu site oficial “Garantiu uma série de troféus e elogios pessoais para consolidar seu lugar como um dos maiores goleiros da história do clube.”

De Gea venceu Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra, Liga Europa e duas Copas da Liga Inglesa pelo time. Para a posição, o time comandado por Erik ten Hag fez uma proposta por Andre Onana, goleiro da Internazionale, mas os clubes seguem negociando.