02 out 2021

Esporte De ‘folga’, Santos pode ver pressão aumentar com possível entrada no Z4

Com o adiamento do confronto contra o Fluminense, o Santos terá ‘folga’ neste fim de semana. O período sem jogo pode significar uma queda na tabela, o que levaria o time da baixada santista ao Z4, aumentando a pressão para o jogo diante do São Paulo, na próxima quinta-feira, às 18h30, no Morumbi.

A 23ª rodada começa com o Santos na 16ª colocação, com 24 pontos. O time precisará torcer contra Bahia e duas vezes contra o Grêmio para não ser ultrapassado. O clube gaúcho joga contra o Sport neste domingo e também entra em campo na quarta-feira, contra o Cuiabá. O Grêmio tem dois pontos a menos que o Santos e uma vitória seria suficiente para ultrapassar o time paulista.

Já o Bahia jogará na próxima terça-feira, contra o Corinthians, fora de casa. Com 23 pontos, o clube baiano também passará o Santos em caso de vitória. Com isso, a pressão em cima do Santos para o clássico contra o São Paulo pode aumentar ainda mais. Já são oito rodadas seguidas sem vencer no torneio.

O fim de semana sem jogos pode ser positivo para que Fábio Carille conte com o retorno de alguns atletas lesionados. Madson e Jobson, que vinham sendo desfalques, podem voltar a ser relacionados. O primeiro está fora do time há cerca de um mês, enquanto Jobson não joga desde janeiro. Mais improváveis, Robson Reis e Kaiky também estão no departamento médico.