De férias, Max Verstappen curte o Natal com a família Piquet em Brasília

Passar as festas de fim de ano no Brasil se tornou tradição para Max Verstappen, imerso na companhia calorosa da namorada, Kelly Piquet. As celebrações de Natal foram registradas nas redes sociais, revelando momentos descontraídos do tricampeão de Fórmula 1 na mansão da família em Brasília.

Em meio à atmosfera festiva, o casal desfrutou não apenas de uma ceia natalina abundante, mas também compartilhou instantes ao redor da árvore de Natal e à beira da piscina. Outros membros da família, como Julia, Nelsinho, Marcelo, Geraldo, Laszlo e Pedro, além do patriarca Nelson Piquet, também participaram da celebração.

Outro destaque curioso foi o vídeo que circulou no sábado, revelando uma partida de Mario Kart entre Verstappen e seu concunhado e piloto de Nascar Daniel Suárez. Esse momento descontraído evidencia que mesmo nos períodos de descanso, os esportistas mantêm viva a paixão pela velocidade.

Além disso, o holandês participou de uma corrida de kart com os familiares da namorada, gerando repercussão ao chegar ao local da competição em uma Kombi. Sua presença próxima à família Piquet neste fim de ano foi constante, incluindo ainda a presença do casamento de Nelsinho Piquet em Itatiba, no interior paulista.

A variedade de atividades, desde duelos virtuais até corridas reais de kart, demonstra que além compartilhar laços familiares, Verstappen também se envolve nas tradições e eventos importantes para a companheira no Brasil.

TRICAMPEONATO DE FÓRMULA 1

Max Verstappen conquistou o terceiro campeonato mundial de Fórmula 1 de sua carreira em 2023, igualando-se a ídolos do esporte como Ayrton Senna e seu sogro, Nelson Piquet. O título foi assegurado no GP do Catar, com seis provas ainda pendentes para o término da temporada. O piloto venceu em 19 dos 22 circuitos e levou a Red Bull Racing ao título de construtores do ano.

Os 575 pontos somados pelo holandês estabeleceram uma marca inédita na F-1. Verstappen superou o recorde anterior da modalidade, do qual já era dono: 454 pontos em 2022. Ele também deixou para trás Sebastian Vettel, que em 2013 teve uma vantagem de 155 pontos sobre Alonso, ao alcançar a maior diferença para o segundo colocado. Seu companheiro na RBR, Sergio Pérez, encerrou o campeonato com 285 pontos.

Os recordes deste ano incluem também o maior número de poles, vitórias consecutivas e totais em uma temporada, além de voltas lideradas.