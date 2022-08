David Luiz tem diagnóstico de hepatite leve e segue em recuperação no Flamengo

O Flamengo anunciou neste domingo que o zagueiro David Luiz apresenta o quadro de hepatite leve e está em fase de recuperação. O jogador que foi substituído no confronto com o São Paulo, pela semifinal da Copa do Brasil, no Morumbi, não foi relacionado para o clássico diante do Botafogo.

Há pouco mais de duas semanas, ele havia apresentado quadro viral pela primeira vez e o clube iniciou um processo de investigação para saber qual era o problema. A partir daí, o defensor foi submetido a uma bateria de exames.

Na nota, o clube diz que o jogador vem sendo monitorado e também medicado. “O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta David Luiz teve confirmada uma hepatite leve e já em fase de resolução. O jogador encontra-se bem e está aos cuidados do Departamento Médico do clube”.

Peça importante do time considerado titular do técnico Dorival Júnior, David Luiz jogaria no duelo com o Vélez Sarsfield, marcado para esta quarta-feira, na Argentina, no primeiro jogo da fase semifinal da Libertadores. Em função do seu problema de saúde, o treinador flamenguista tem à disposição os zagueiros Pablo e Fabrício Bruno para o setor.