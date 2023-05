David e Méndez avançam em recuperação e fazem treino completo no São Paulo

Após a longa e desgastante viagem de volta da Venezuela, com escala no Panamá, o São Paulo treinou na manhã desta quinta-feira no CT da Barra Funda, em preparação para enfrentar o Goiás, no sábado, pela oitava rodada do Brasileirão. A atividade comandada pelo treinador Dorival Júnior contou com a presença do atacante David e do volante Méndez.

Sem jogar desde o dia 15 de abril, David está em transição física após um trauma no joelho direito e participou de um treinamento completo pela primeira vez desde que se lesionou. Méndez, por sua vez, foi desfalque nas duas últimas partidas, em razão de dores no pé direito, e também trabalhou do início ao fim com os companheiros.

Os jogadores que foram titulares no time alternativo responsável por bater o Academia Puerto Cabello, na terça-feira, realizaram atividades regenerativas na parte interna do CT. Por isso, jogadores da base são-paulina foram chamados pela comissão técnica para completar o treinamento.

Em recuperação de uma fadiga muscular no reto femoral direito, o meio-campista Rodrigo Nestor de sequência ao tratamento com a fisioterapia, assim como o zagueiro Arboleda, também com fadiga muscular, mas na região posterior da coxa esquerda. Já o volante Talles Costa (sutura no menisco do joelho esquerdo) e o lateral-esquerdo Welington (cirurgia no tornozelo esquerdo) fizeram uma atividade de maior intensidade no gramado.

Na sexta-feira, Dorival Júnior comanda o último treinamento, e único com o elenco completo, antes de enfrentar o Goiás. A partida está marcada para as 21 horas deste sábado, no Morumbi.