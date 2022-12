David Braz festeja renovação no Fluminense: ‘Orgulho de representar essas cores’

Um dia após assinar a renovação de contrato com o fluminense até o meio de 2024, o zagueiro David Braz usou suas redes sociais para festejar o acordo e fazer juras de amor ao time carioca, no qual espera dar voltas olímpicas em 2023.

“Feliz demais pela confiança e oportunidade de seguir vestindo essa camisa que eu tanto batalho e me dedico para honrar. Tem sido um orgulho enorme representar essas três cores e o nosso torcedor dentro de campo”, afirmou o defensor.

Com contrato somente até abril de 2023, o jogador acabou a temporada entre os reservas após perder a vaga para Manoel por causa de uma lesão. Mesmo sendo uma opção, ele carrega a confiança do técnico Fernando Diniz, que pediu à diretoria que o mantivesse no clube.

O novo acordo é até junho de 2024, mas com opção de ampliação até dezembro. No Fluminense desde 2021, o zagueiro já disputou 51 partidas pelo clube e anotou quatro gols. No post no qual comemorou o novo acordo, ele colocou um vídeo com diversos desarmes que fez ao longo dos jogos

“Prometo seguir fazendo o que estiver ao meu alcance para que a nossa instituição seja respeitada por todos e vamos trabalhar ainda mais para que o ano de 2023 traga muitas alegrias e conquistas”, disse. “Vamos, Fluminense.”