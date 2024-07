Esporte Darlan Romani ganha 12º ouro no Troféu Brasil com melhor marca do ano e vai à 3ª olimpíada

Um dos grandes nomes do atletismo brasileiro, Darlan Romani finalmente desencantou em 2024. Nesta sexta-feira, o experiente atleta de 33 anos do arremesso do peso conquistou o ouro no Troféu Brasil, disputado no Centro de Treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. A 12ª conquista da competição veio com a melhor marca do ano e acima do índice olímpico, confirmando a classificação para Paris-2024.

Darlan disputou somente sua sexta prova na temporada. E a melhor marca até então era de 21,11m. Em seu último arremesso no Troféu Brasil, o atleta garantiu a marca que todos sabem que ele pode. Em um arremesso perfeito, cravou 21,52m, superando o índice olímpico de 21,50m. Ele também havia levado o ouro com índice olímpico em 2023.

O atleta deixa o Troféu Brasil, em São Paulo, diretamente para a Espanha, onde muitos brasileiros farão a preparação final para chegar bem nos Jogos Olímpicos que começam no dia 26 de julho.

O pódio do arremesso do peso desta sexta-feira foi completado por Wellington Silva Morais, o Maranhão, medalha de prata com 20,97m, e por William Denilson Venâncio Dourado, bronze com 19,77m. Apesar de não ter alcançado o índice olímpico, Wellington Silva deve estar em Paris pelo ranking mundial.

No lançamento do disco, Izabela da Silva se sagrou campeã do Troféu Brasil pela segunda vez, com 65,25m, sua melhor marca pessoal e também novo recorde da competição, superando a marca de 64,75m de Andressa de Morais, alcançada em 2018.

“Achei a marca maravilhosa, o que é ótimo, ainda mais porque já estamos bem próximos da olimpíada. Eu quero me manter positiva e a prova de qualificação vai ser no dia do meu aniversário (2 de agosto) e quero me dar um presente”, afirmou a lançadora.

Izabela conquistou o índice em abril, na etapa de Shangai da Diamond League, com 64,66m (o índice para Paris-2024 é 64,50m). “Acredito que as marcas que estou fazendo mostram que o caminho da preparação está correto.” Ela foi acompanhada no pódio por Andressa de Morais, prata com 58,54m e Fernanda Borges, com 55,70m.