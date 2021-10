Danilo volta a treinar normalmente, mas Abel não confirma escalação do Palmeiras

24 out 2021 às 19:47 • Última atualização 24 out 2021 às 20:23

O Palmeiras realizou o penúltimo treino antes de receber o Sport na tarde deste domingo, na Academia de Futebol. O meio-campista Danilo, mais uma vez, treinou normalmente com o restante do grupo e deverá voltar ao time após cinco rodadas fora. Abel Ferreira comandou um trabalho tático, com jogadas começando na defesa e terminando com os atacantes recebendo cruzamentos e passes. Depois o elenco foi liberado para fazer um treino recreativo. O time treinará novamente nesta segunda-feira pela manhã, com uma movimentação curta, apenas para simular bolas paradas e situações de jogo, na qual o técnico deve, enfim, confirmar a escalação.

O meio-campista Zé Rafael está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos e será desfalque no confronto. Mayke, Gabriel Menino e Jorge não participaram das atividades deste domingo e seguem tratando lesões. O trio também será desfalque.

Abel deve definir a equipe titular no último treinamento, mas a expectativa é de que o Palmeiras vá a campo com: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo, Patrick de Paula (Danilo) e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Luiz Adriano.

O Palmeiras não perde há três rodadas, tendo vencido nas duas últimas. O time paulista tem 46 pontos e ocupa a quarta colocação. Uma vitória sobre o Sport, no Allianz Parque, levaria o time à vice-liderança. O atacante Rony falou sobre a sequência de vitórias antes do jogo desta segunda e valorizou o apoio da torcida para a partida.

“É uma sequência de vitórias que nos traz confiança e acredito que estamos no caminho certo, pois soubemos sofrer quando tínhamos de sofrer e tiramos aprendizado das derrotas, e agora é o momento de colher os frutos do nosso trabalho. O Sport será um adversário difícil e temos de entrar ligados para não sofrermos como foi contra Cuiabá e Juventude dentro de casa. Teremos o apoio da nossa torcida, que será fundamental para buscarmos os três pontos”, disse Rony.