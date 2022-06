Danilo retorna e alerta Palmeiras para o jogo no Paraguai: ‘Vai ser difícil’

Com o retorno do volante Danilo, o Palmeiras treinou visando o duelo contra o Cerro Porteño, marcado para esta quarta-feira, às 19h15, no Paraguai, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O jogador desfalcou o time de Abel Ferreira no empate por 2 a 2 frente ao Avaí, pela última rodada do Brasileirão, por estar suspenso.

Danilo recebeu a visita do irmão durante a atividade desta segunda-feira e falou sobre o confronto contra o Cerro Porteño. “Vai ser um jogo difícil, lá na casa deles, e vamos entrar firmes e focados como sempre fazemos para trazermos um bom resultado e decidirmos depois na nossa casa”, afirmou.

Além de Danilo, Abel Ferreira terá todos os jogadores considerados titulares preservados da partida contra o Avaí, inclusive o meia Raphael Veiga, que chegou a entrar em campo por alguns minutos do decorrer da partida, após se recuperar de uma lesão na coxa direita, à disposição.

Abel Ferreira indicou que entrará em campo com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Dudu, Gabriel Veron (Raphael Veiga) e Rony.

O Palmeiras encerrou a fase de grupos com a melhor campanha de um time na primeira fase em todos os tempos: 100% de aproveitamento (6 vitórias), 25 gols marcados (melhor ataque) e 3 gols sofridos (melhor defesa, ao lado do River Plate).

No entanto, o time de Abel Ferreira vem de dois tropeços na temporada. Perdeu para o São Paulo, na Copa do Brasil, por 1 a 0. No último domingo, chegou a estar vencendo o Avaí, mas cedeu o empate por 2 a 2. O calendário enxuto é motivo de preocupação para o treinador.