Danilo promete um Palmeiras ‘alegre e unido’ contra o Atlético-MG; Rony é dúvida

O astral do Palmeiras está alto para o reencontro com o Atlético-MG em novo mata-mata da Copa Libertadores. Um ano após eliminar o rival em Belo Horizonte, o time paulista retorna ao Mineirão desta vez em grande momento e esbanjando confiança. O volante Danilo promete um time alegre e unido em busca de vantagem no confronto das quartas de final, nesta quarta-feira. Depois de retornar aos treinos para aprimorar o físico, a presença de Rony é uma incógnita.

A descontração marcou o último trabalho antes do embarque para Belo Horizonte. Depois de investir em trabalho ofensivo, com treinos de cruzamentos e finalizações, Abel Ferreira deu o tradicional rachão e o clima foi de muitas gargalhadas e diversão no motivado elenco.

Apesar das brincadeiras, o volante Danilo mostrou que a equipe está bastante concentrada para um duro duelo no Mineirão, às 21h30 desta quarta. Dono da melhor campanha da competição, o Palmeiras defende o aproveitamento perfeito na Libertadores.

“É continuar com a nossa alegria e união. Sabemos que temos de mudar a chavinha. No Brasileiro, somos líderes, mas pela Libertadores será um jogo difícil”, avaliou Danilo. “Sabemos que lá teremos uma pressão da torcida, do time deles, que vem de um resultado negativo. Mas vamos confiantes para entrarmos firme e buscarmos um bom resultado.”

Sonhando em trazer uma vitória na bagagem para ter mais tranquilidade no duelo de volta, daqui uma semana, o Palmeiras promete ser ousado e ofensivo na visita ao Atlético-MG. Recuperado e aprimorando o físico, Rony trabalha para poder ajudar o Palmeiras no duelo. Abel Ferreira vai definir se já nesta quarta ou apenas na partida de volta. O treinador não costuma correr riscos com jogadores retornando de lesão.