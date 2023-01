Esporte Danilo marca e Juventus empata com Atalanta no 1º jogo após perda de pontos

No primeiro jogo após perder 15 pontos no Campeonato Italiano como punição por fraudes fiscais nas contratações de jogadores, a Juventus fez uma partida de seis gols diante da Atalanta neste domingo, no Allianz Stadium, pela 19ª rodada, e ficou no empate por 3 a 3.

Com o resultado, a Juventus, já sem os 15 pontos, ficou na nona posição, com 23, fora da briga pelo título do Campeonato Italiano. A Atalanta, por outro lado, ficou na quinta colocação, com 35, atrás de Napoli (50), Milan (38), Inter (37) e Roma (37).

Um dos destaques da partida foi o lateral Danilo, que fez um belo gol em jogada ensaiada de falta, amenizando um pouco a pressão em cima da Juventus, que vinha de uma vitória sobre o Monza na Copa da Itália, mas não conseguiu apagar a má impressão deixada pela goleada por 5 a 1 sofrida diante do Napoli no jogo anterior da liga nacional.

Juventus e Atalanta fizeram valer o ingresso neste domingo. Ambos os times entraram em campo buscando o gol. O time visitante acabou aproveitando a primeira chance criada para abrir o placar. Aos cinco minutos, Lookman recebeu de Jeremie Boga dentro da área, dominou e chutou do lado direito do goleiro para fazer 1 a 0.

A Juventus foi com tudo para o ataque e contou com a ajuda do VAR, que avisou ao árbitro que Nicolo Fagioli havia sofrido pênalti, para empatar. Aos 25 minutos, Di María cobrou com categoria e não deu a menor chance de defesa para o goleiro Juan Musso.

O gol animou a Juventus e ampliou aos 34 minutos. Aos 34 minutos, Fagioli deu assistência primorosa para Milik pegar de primeira e colocar a equipe da casa na frente do placar. Mas nem tudo foi festa. A Atalanta reagiu no segundo tempo e empatou no minuto inicial, com Maehle, que completou um passe açucarado de Lookman.

Desta vez, foi a vez da Atalanta crescer e virar aos oito. Boga deu belo cruzamento para Lookman só estufar as redes. Coube ao brasileiro Danilo, aos 20, decretar a igualdade com um belíssimo gol. Em jogada ensaida de falta, ele recebeu de Di María e emendou uma bomba para fazer 3 a 3. Após novo empate, os times tiraram o pé do acelerador e ficaram satisfeitos com o resultado.

MAIS JOGOS

Ainda neste domingo, a Roma (4º) derrotou o Spezia (15º), fora de casa, por 2 a 0. Quem também venceu foi a Udinese (7º), que bateu o Sampdoria (19º) por 1 a 0. Monza (11º) e Sassuolo (17º) ficaram no 1 a 1.