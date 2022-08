Danilo é punido com 2 jogos de suspensão e desfalca o Palmeiras na Libertadores

O Palmeiras não terá Danilo nos dois jogos das semifinais da Libertadores contra o Athletico-PR. O jovem e talentoso volante pegou dois jogos de suspensão pela expulsão diante do Atlético-MG e só voltará a jogar no torneio continental caso o time alviverde avance à final.

Já o cartão vermelho a Gustavo Scarpa rendeu ao meio-campista palmeirense um jogo de suspensão. Com isso, ele desfalca a equipe na primeira partida das semifinais contra o Athletico-PR, terça-feira, dia 30, em Curitiba, mas estará disponível para o duelo de volta, dia 6 de setembro, no Allianz Parque.

Danilo levou o vermelho no primeiro tempo por entrada dura no tornozelo de Zaracho após orientação do VAR. Scarpa foi expulso na etapa final sem a intervenção da ferramenta de vídeo.

A tendência é de que Abel Ferreira escale Gabriel Menino na vaga de Danilo e o argentino “Flaco” López no lugar de Scarpa, o que faria Rony atuar como ponta pela esquerda, a sua posição de origem.

Caso o Palmeiras avance à final da Libertadores, jogará a decisão continental no Equador pela terceira temporada consecutiva. O time busca o tri seguido, já que ganhou as últimas duas edições, e o quarto troféu no geral. Flamengo e Vélez Sarsfield são os outros semifinalistas. O título será definido em jogo único em Guayaquil, no Equador, no dia 29 de outubro.