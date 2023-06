Esporte Danilo é homenageado pelos 50 jogos na seleção brasileira com camisa comemorativa e bolo

O almoço da seleção brasileira nesta segunda-feira, em Lisboa, um dia antes do amistoso com Senegal, foi especial para o lateral-direito Danilo. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, aproveitou o momento para homenagear o jogador pelos 50 jogos disputados pelo País.

A marca foi alcançada pelo lateral na goleada sobre Guiné, por 4 a 1, no sábado, na Espanha. Por causa da marca expressiva, o defensor da Juventus ganhou uma camisa comemorativa e um bolo de chocolate.

“O Danilo já está na seleção há 12 anos. Antes de vir para a equipe, ele foi campeão da Série C pelo América-MG. Hoje, o América-MG é um clube de Série A, disputando competições internacionais, e o Danilo ajudou nisso”, afirmou o presidente, lembrando da trajetória do lateral e pouco depois de dar uma camisa com o número 50 às costas.

Ele foi campeão do Sul-Americano sub-20 em 2011. No mesmo ano, ganhou o Mundial da categoria na Colômbia. A partir de 2012, iniciou seu caminho na seleção brasileira, tendo sido convocado para os Mundiais de 2018 e 2022. Foram 77 convocações e 50 jogos. Portanto, Danilo, em nome da CBF e de todo o futebol brasileiro, o nosso muito obrigado. E que você continue com sucesso dentro e fora de campo”, completou Ednaldo Rodrigues.

Danilo foi aplaudido pelos companheiros e por todo o staff da seleção brasileira e fez questão de agradecer pelo reconhecimento. “Quero agradecer ao presidente pelas palavras. É uma honra muito grande receber essa homenagem”, disse, feliz com a honraria.

“Da minha primeira vez aqui, acho que só o Paiva (Rodrigo, diretor de Comunicação) e o chef (Jaime Maciel) estavam. Espero estar com vocês por muito mais jogos e agradecer o carinho e o empenho de todos vocês em cada jogo, em cada treinamento, e que a gente possa seguir nessa parceria em busca de conquistar grandes resultados e objetivos pela seleção”, afirmou. Logo depois, ganhou um belo bolo de chocolate para completar a festa.

Dois jogadores da posição de Danilo aparecem entre os que mais vestiram a camisa da seleção brasileira na história. Cafu lidera, com 150 partidas, enquanto Daniel Alves é o terceiro, com 126 aparições. Em segundo está o lateral-esquerdo Roberto Carlos, com 132 partidas.