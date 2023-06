Esporte Danilo Avelar marca nos acréscimos e América-MG busca empate com Athletico-PR no Mineirão

Com gol de Danilo Avelar aos 50 minutos do segundo tempo, o América-MG buscou o empate por 2 a 2 com o Athletico-PR neste domingo, no Mineirão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileirão. Com o resultado, o time paranaense chegou aos 16 pontos e perdeu grande oportunidade de se aproximar dos líderes. A equipe mineira, por sua vez, continua na zona de rebaixamento, com sete.

O América começou pressionando o Athletico e chegou a colocar uma bola na trave com Felipe Azevedo logo de cara. A resposta do time paranaense foi mais eficaz. Aos oito minutos, Fernando puxou contra-ataque e serviu Vitor Roque, que subiu sozinho para marcar.

Após o gol, o Athletico parou de jogar e viu o América pressionar. Juninho colocou Bento para trabalhar. Já aos 37 minutos, Aloísio recebeu entre os zagueiros adversários e bateu para grande defesa do goleiro athleticano. Marcando atrás da minha do meio de campo, o time visitante conseguiu anular o América nos minutos finais e acabou levando a vantagem para o intervalo.

No segundo tempo, o Athletico foi para cima e precisou de apenas dois minutos para aumentar a vantagem. Hugo Moura cruzou para Christian, que cabeceou certeiro para fazer 2 a 0. A pressão continuou, mas Fernando e Vitor Roque desperdiçaram boas oportunidades.

O América demorou, mas conseguiu diminuir após o árbitro marcar um pênalti em toque de mão de Canobbio. Aos 30 minutos, Wellington Paulista foi para a cobrança e mandou para o fundo das redes. Os mineiros arrancaram o empate aos 50 minutos. Danilo Avelar recebeu dentro da área e, de cabeça, decretou a igualdade.

Na próxima rodada, o Athletico enfrenta o São Paulo no dia 21 de junho (quarta-feira), às 19h, no Morumbi, em São Paulo. No dia seguinte, às 19h, o América-MG enfrenta o Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 2 x 2 ATHLETICO-PR

AMÉRICA – Mateus Pasinato; Marcinho, Iago Maidana, Wanderson e Danilo Avelar; Lucas Kal (Rodriguinho) Juninho e Breno (Emmanuel Martínez); Felipe Azevedo (Rodrigo Varanda), Everaldo (Renato Marques) e Aloísio (Wellington Paulista). Técnico: Vagner Mancini.

ATHLETICO – Bento; Madson, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Fernando; Hugo Moura, Erick, Alex Santana (Léo Cittadini) e Christian (Willian Bigode); Canobbio (Cielo) e Vitor Roque (Thiago Andrade). Técnico: Paulo Turra.

GOLS – Vitor Roque, aos oito minutos do primeiro tempo; Christian, aos 2, Wellington Paulista, aos 30, e Danilo Avelar, aos 50 do segundo.

ÁRBITRO – João Vitor Gobi (SP).

CARTÕES AMARELOS – Aloísio e Marcinho (América-MG); Cannobio, Erick e Vitor Roque (Athletico).

RENDA – R$ 49.320,00.

PÚBLICO – 5.902 presentes.

LOCAL – Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

C