Danielzinho é 8º no Mundial de Atletismo; etíope Tola leva ouro com tempo recorde

O brasileiro Daniel Nascimento foi o grande destaque do país na disputa do Campeonato Mundial de Atletismo neste domingo. Danielzinho terminou a prova na oitava colocação, com tempo de 2h07min35s. O brasileiro ainda cruzou a linha de chegada com um sangramento na região do calcanhar. A maratona de Oregon, nos Estados Unidos, terminou com vitória e tempo recorde do etíope Tamirat Tola.

Tamirat Tola fez tempo impressionante de 2h05min36s. A marca é a melhor da história em Campeonatos Mundiais, ele cruzou a linha de chegada com vantagem de 200m para os outros competidores. O também etíope Mosinet Geremew ficou com a prata e o belga, nascido na Somália, Beshir Abdi garantiu a medalha de bronze.

O Brasil ainda teve a participação de Paulo Roberto Paula e José Márcio Leão na maratona. José Márcio fez o 27º melhor tempo, 2h11min43s. Já Paulo Roberto foi o 37º a cruzar a linha de chegada, com tempo de 2h13min39s.

O canadense Cameron Levins ficou na quarta posição, com tempo de 2h07min09s, seguido de muito perto por Geofrfrey Kanworor, do Quênia, que cruzou a linha de chegada cinco segundos mais tarde. Tola poupou energias durante os primeiros 30 quilômetros. Ele atacou nos 34Km, abriu 12 segundos de vantagem, depois foi ampliando pouco a pouco.