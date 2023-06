Daniel Serra ultrapassa Felipe Fraga e leva a corrida 1 da Stock Car em Cascavel

Daniel Serra venceu a corrida 1 da etapa de Cascavel (PR) da Stock Car, neste domingo. O piloto da Eurofarma usou sua experiência para levar a segunda vitória da temporada. O pole position Felipe Fraga (da equipe Blau Motorsport) e Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) fecharam o pódio.

O triunfo de Serra vai embolar o campeonato. Ele começou a etapa como sexto colocado e agora vai brigar pela ponta. É a 23ª vitória de Serra na modalidade, a segunda em Cascavel. O pódio de Casagrande o colocou na liderança da temporada, ainda antes da corrida 2.

O asfalto novo do Autódromo Zilmar Beux, com menos ondulações e melhor aderência, já garantia tempos mais rápidos que 2021, na última vez que a etapa integrou o circuito da Stock Car. Isso, porém, demanda mais dos pneus, que penaram a esquentar acima dos 10ºC do sudoeste paranaense.

Logo no começo da corrida, algumas escaladas de posições ganharam destaque. Saindo em 18º, Rubens Barrichello (Full Time) ganhou quatro colocações ainda antes da primeira volta. Na frente, o pole Felipe Fraga (Blau Motorsport) e Daniel Serra (Eurofarma) ganharam distância do pelotão.

Logo atrás deles, Gabriel Casagrande e Lucas Foresti, ambos da A.Mattheis Vogel, protagonizaram uma briga pela terceira posição. Foresti chegou a perder duas posições, uma para Casagrande e outra para Gaetano Di Mauro (Hot Car). Na curva do Bacião, porém, o piloto conseguiu voltar ao terceiro lugar.

Em menos de seis minutos de prova, Sergio Jimenez (Scuderia Chiarelli) teve de abandonar a corrida por um problema no carro. Mais tarde, Nelsinho Piquet (Crown Racing) quebrou a suspensão do carro, mesma situação que aconteceu na classificatória de sábado. O piloto não desistiu e “arrastou” o carro até os boxes para reparar. Depois de troca de pneu e suspensão, ele conseguiu retornar para ainda finalizar a primeira prova.

Fraga mostrou ainda mais o objetivo de jogar tudo na corrida 1 quando os boxes abriram. O piloto fez apenas a troca protocolar de um pneu interno traseiro para já retomar o percurso.

Ainda que Felipe Massa (Lubrax Podium) tenha liderado antes de sua parada de box, o piloto que homenageou Xandy Negrão na etapa, não aguentou ficar sem parar por muito tempo. Assim, o xará Felipe Fraga voltou à ponta. Entretanto, Massa teve bom desempenho, buscou posições e mostrou forte equilíbrio, dos treinos até a primeira prova. Até por isso a frustração foi maior quando o pneu do carro dele furou e o piloto teve que se dedicar apenas à corrida 2. Logo depois, Gaetano Di Mauro também deixou a prova.

Mais atrás, Thiago Camilo (Ipiranga Racing) fazia boa disputa no meio do pelotão com Ricardo Maurício (Eurofarma). Já Rubinho, que avançou bem no começo, perdeu posições e pareceu resguardar-se para a segunda prova.

Faltando ainda seis minutos para a última volta, Daniel Serra conseguiu assumir a ponta e deixar Felipe Fraga para trás. A disputa passou a ganhar mais emoção quando os dois pilotos passaram a encontrar retardatários pela frente. O tricampeão Daniel Serra usou da experiência e ganhou até três segundos no tempo em relação a Fraga.