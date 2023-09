Daniel Ricciardo pode perder mais duas etapas da Fórmula 1 por causa de mão quebrada

Após não participar do GP da Holanda e do GP da Itália por ter quebrado a mão nos treinos livres da etapa holandesa da Fórmula 1, Daniel Ricciardo pode desfalcar a AlphaTauri em mais duas corridas da temporada. É quase certo que ele não terá condições de correr em Cingapura, dia 17 de setembro, daqui a duas semanas, e ainda há dúvidas se poderá competir no Japão, dia 24.

“Eu não acho que tenha qualquer chance de ele estar recuperado para Cingapura, certamente. Com otimismo, pode voltar no Japão”, afirmou Christian Horner, chefe da Red Bull, que tem a AlphaTauri como equipe satélite. “Já vimos pilotos acelerando o retorno, e às vezes isso causa mais danos. Então, acho que só queremos ter certeza de que ele está totalmente em forma antes de voltar para o carro”, completou.

Sem Ricciardo, o parceiro do japonês Yuki Tsunoda na AlphaTauri tem sido o neozelandês Liam Lawson, de apenas 21 anos, que estreou na Fórmula 1 cruzando a linha de chegada do GP da Holanda em 13º lugar. No último final de semana, em Monza, o piloto reserva mostrou evolução e terminou a disputa italiana como dono da 11ª colocação.

Daniel Ricciardo voltou para a Fórmula 1 em julho, quando foi chamado para substituir o holandês Nyck de Vries, demitido por causa de seu desempenho, como parceiro de Tsunoda. O australiano vinha atuando como piloto de testes da Red Bull desde que deixou a McLaren no final do ano passado. Após o retorno, foi 13º colocado no GP da Hungria e 16º no GP da Bélgica, as duas últimas etapas antes do período de férias do meio da temporada. A etapa holandesa foi a primeira da retomada.