Daniel Cargnin e Larissa Pimenta vencem e avançam às oitavas no judô em Tóquio

O judô brasileiro avançou às oitavas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio com Daniel Cargnin, no masculino até 66kg, e com Larissa Pimenta, no feminino até 52kg, após lutas entre o fim da noite deste sábado e o início da madrugada de domingo (horário brasileiro, fim da manhã de domingo no Japão). Os dois tiveram confrontos duros e conseguiram passar de fase no golden score.

Número 13 do ranking mundial, Daniel venceu o egípcio Mohamed Abdelmawgoud ao aplicar um ippon no golden score, após pontuação zero para os dois lados durante o tempo normal, com apenas uma punição para cada. Ainda nesta madrugada, ele enfrenta o moldávio Denis Vieru, número 15 do mundo.

Larissa Pimenta também não teve vida fácil em sua estreia. Ela enfrentou a polonesa Agata Perenc, que parecia estar dominando a luta em alguns momentos, mas foi surpreendida pelo desfecho. Assim como Daniel, a brasileira se deu melhor ao encaixar um wazari e conseguiu a vitória após quase quatro minutos no golden score.

O próximo duelo de Larissa, 14ª colocada do ranking da categoria, promete ser ainda mais complicado. A adversária será simplesmente Uta Abe, japonesa bicampeã do mundo e atual terceira colocada do ranking.