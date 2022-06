Daniel Alves se despede do Barcelona: ‘Encerra-se um ciclo e começa outro’

A segunda passagem de Daniel Alves pelo Barcelona chegou ao fim. O jogador, de 39 anos, publicou uma longa mensagem nas redes sociais nesta quinta-feira para agradecer torcedores e funcionários do clube. Segundo o jornal Sport, da Espanha, mais cedo o jogador foi informado de que não faz parte dos planos para a próxima temporada.

“Agora sim chegou a hora da nossa despedida. Foram mais de oito anos dedicados a esse clube, a essas cores, à essa casa. Mas como tudo na vida, os anos passam, os caminhos se desviam, e as histórias são escritas por algum momento em lugares diferentes. Tentaram me despedir mas não conseguiram, mas vocês podem imaginar o quanto sou resistente e resiliente”, escreveu o jogador, aos “risos”, na postagem feita em sua conta no Instagram.

Ainda de acordo com o Sport, o Barcelona tinha a intenção de estender o vínculo com Daniel Alves, que se encerra neste mês, até dezembro – com opção de renovar automaticamente por mais seis meses, até junho de 2023. No entanto, a diretoria foi demovida da ideia após o técnico Xavi Hernández dizer que ele teria poucos minutos na próxima temporada.

“Passaram muitos anos até que o futebol e a vida decidiram me dar a oportunidade de voltar para dizer adeus. Encerra-se um ciclo e começa outro mais desafiador”, concluiu Dani Alves.

A segunda passagem do brasileiro pelo Barcelona foi bastante discreta, passando a maior parte do tempo no banco de reservas. O veterano acertou o seu retorno para o Barcelona em novembro do ano passado, após conturbada saída do São Paulo. O atleta desejava se manter jogando em alto nível para ter uma chance com Tite na Copa do Mundo do Catar, mas foram apenas 17 jogos, com quatro assistências e nenhum gol marcado.

Daniel Alves encerra sua trajetória no Barça como o recordista de títulos do clube. Foram 43 taças erguidas em nove temporadas, tendo como destaque os três troféus da Liga dos Campeões, e seis do Campeonato Espanhol.

Titular nos amistosos da seleção brasileira contra Coreia do Sul e Japão, o jogador deve receber propostas na próxima janela de transferências, que abre em julho. Ele disputa a titularidade com Danilo, da Juventus, que se recupera de lesão no pé, e busca se manter ativo até o Mundial.