Daniel Alves recebe visita de Joana Sanz em prisão para discutir divórcio

Preso desde 20 de janeiro sob acusação de estupro, Daniel Alves e sua mulher Joana Sanz tiveram mais um encontro no sábado na penitenciária de Brians 2, em Barcelona. Dessa vez, diferentemente das outras duas visitas, o jogador e a modelo permaneceram por 1h45min em um ambiente mais confortável, com sofás, cadeiras e outras mobílias, de acordo com a imprensa espanhola.

Segundo o programa “Y Ahora Sonsoles”, da Antena 3, canal de televisão da Espanha, Daniel Alves e Joana ficaram frente a frente. Neste caso, o encontro contou com vigilância.

A reunião teria se limitado a tratar de temas relacionados ao divórcio. Joana indicou em meados de março que encerraria o casamento com Daniel Alves. O atleta de 39 anos escreveu uma carta na qual afirmava entender a decisão da modelo, que “não tinha sido capaz de suportar toda essa pressão”.

Na última semana, Joana compartilhou uma foto beijando uma amiga na boca, a parabenizando pelo seu aniversário e agradecendo por ter ajudado a contornar o momento difícil. Ainda de acordo com o “Programa de Ana Rosa”, da Telecinco, Joana e Daniel Alves mantêm um casamento de fachada, sem iniciar o processo legal de separação, para conseguir uma liberação provisória da prisão. O jogador estaria fazendo pagamentos periódicos para a modelo, de acordo com a imprensa espanhola.