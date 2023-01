Daniel Alves é detido na Espanha sob acusação de agressão sexual

Episódio teria ocorrido no dia 30 de dezembro, em Barcelona; jogador nega as acusações

Daniel Alves esteve recentemente com a seleção brasileira, na última Copa do Mundo - Foto: Lucas Figueiredo - CBF

O jogador de futebol Daniel Alves, de 39 anos, foi detido na manhã desta sexta-feira quando deu um depoimento à polícia espanhola por acusação de abuso sexual. O episódio teria ocorrido no dia 30 de dezembro, em Barcelona. Após a declaração às autoridades, o atleta, que disputou a última Copa do Mundo com a seleção brasileira, saiu do local em um carro policial poucos minutos após às 10h. Ele nega as acusações e a polícia não deu mais detalhes sobre o caso.

Daniel Alves foi “preso sob custódia” e agora será interrogado por um juiz, segundo um porta-voz da polícia regional da Catalunha, os Mossos d’Esquadra. A informação foi divulgada pela imprensa espanhola. A denúncia contra o jogador foi acatada pela Justiça do país no último dia 10.

Segundo o jornal espanhol ABC, o episódio teria ocorrido na madrugada do dia 30 de dezembro, na discoteca Sutton, em Barcelona. Daniel Alves teria colocado a mão entre as roupas íntimas da mulher que fez a acusação. Ela procurou as amigas e os seguranças da balada depois do ocorrido.

A equipe de segurança da casa noturna acionou a polícia catalã (Mossos d’Esquadra), que colheu depoimento da vítima. Ela também passou por exame médico em um hospital. Daniel Alves foi embora do local antes da chegada dos policiais.

Segundo a imprensa espanhola, câmeras do estabelecimento mostram que Daniel Alves e uma garota vão ao banheiro. Cerca de 47 segundos depois, ambos saem do local. Em seguida, o jogador e seus amigos deixam a casa noturna. A mulher começa a chorar, é amparada pelas amigas e relata ter sido assediada sexualmente pelo atleta.

Em entrevista recente, o brasileiro negou a acusação. “Primeiramente, gostaria de desmentir tudo. Eu estive nesse lugar (casa noturna), com mais gente, aproveitando. Todo mundo que me conhece sabe que eu adoro dançar. Eu estava aproveitando, mas sem invadir o espaço dos demais. Sempre respeitando o entorno”, afirmou Daniel Alves em entrevista ao programa Y Ahora Sonsoles, do canal espanhol Antena 3.

“Quando você decide ir ao banheiro não precisa perguntar quem está lá também. Sinto muito mas não sei quem é esta senhorita. Não sei seu nome, não a conheço, nunca a vi antes na vida”, declarou o jogador.

Ele ainda fez um apelo e disse que o assunto estava atrapalhando sua família. “Em todos esses anos, nunca invadi o espaço de alguém sem autorização. Como vou fazer isso com uma mulher ou uma menina? Pelo amor de Deus, não! Chega! Basta! Isso está me fazendo mal, sobretudo à minha família e meu entorno. Eles sabem quem eu sou.”