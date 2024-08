Dani Olmo é oficializado até 2030 como grande contratação do Barcelona e multa de R$ 3 bilhões

Um dos destaques da conquista da Eurocopa com a Espanha, o meia Dani Olmo é o reforço de peso do Barcelona para as próximas temporadas. O clube chegou a um acordo com o RB Leipzig, da Alemanha, e adquiriu o jogador em definitivo, com contrato assinado até 2030.

“Barcelona e RB Leipzig chegaram a um acordo para a transferência de Dani Olmo. O jogador assinará contrato com o clube pelas próximas seis temporadas, até 30 de junho de 2030, e sua cláusula de rescisão está fixada em 500 milhões de euros (aproximadamente R$ 3,06 bilhões)”, anunciou o clube catalão, que desembolsou quase R$ 350 milhões na contratação.

“Estou feliz por estar de volta para casa”, disse o jogador, que será apresentado oficialmente na segunda-feira, no Estádio Olímpico Lluís Companys, onde o clube vem realizando suas partidas enquanto o Camp Nou passa por reformas.

O meio-campista espanhol de 26 anos passou pelas categorias de base do Barcelona entre 2007 e 2014, mas não chegou a defender as cores da equipe principal. A carreira profissional começou no Dínamo de Zagreb, onde jogou por cinco temporadas, até se transferir ao RB Leipzig, ao qual defendia desde 2020.

Olmo era o camisa 10 da Espanha na Eurocopa, mas apenas um reserva do técnico Luis de la Fuente. Com a contusão de Pedri, virou titular e foi logo sendo decisivo, anotando um gol e dando a assistência para outro diante da Alemanha, nas quartas de final (2 a 1 na prorrogação). Também serviu Ferran Torres contr a Albânia.

No Barcelona, o habilidoso meia esquerda voltará a formar parceria com o talentoso e jovem atacante Lamine Yamal e com Ferran Torres. O ataque catalão ainda conta com os experientes Raphinha e Lewandowski, e com o “encostado” Vitor Roque, que não quer, mas deve ser emprestado.