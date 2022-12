Dalic pede atenção e humildade à seleção croata contra o Japão nas oitavas

Escaldado pelas fulminantes viradas do Japão contra Alemanha e Espanha, na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, o técnico Zlatko Dalic pediu atenção e humildade à seleção da Croácia para a partida válida pelas oitavas de final, nesta segunda-feira.

“Não dá para achar que haverá jogo fácil contra uma equipe que foi capaz de derrotar dois campeões mundiais, como a Alemanha e a Espanha”, afirmou o treinador croata. “Nas conversas que tenho tido com nossos jogadores tenho insistido para que eles entrem ligados. Sabemos da força mental e das qualidades dos japoneses e teremos que ter atitude e nunca subestimar nosso adversário”.

Dalic disse não se incomodar com uma resposta dada pelo técnico do Japão, Moriyasu Hajima, que afirmou que o Japão está na briga pelo título da Copa. “Todo mundo tem o direito de sonhar e querer fazer o impossível: em 2018, a Croácia, um país com cerca de 4 milhões de habitantes, chegou à final. Mas vamos passo a passo: antes de pensar em título, o primeiro passo que temos que dar é vencer o Japão”.

Ao lado do técnico da Croácia, na entrevista coletiva pré-jogo, o zagueiro Josko Guardiol concordava com os riscos oferecidos pela seleção japonesa. “Tentaremos resolver a partida em 90 minutos com o mesmo empenho que tivemos contra a Bélgica. Mas estamos fisicamente bem preparados para enfrentarmos a prorrogação e a disputa de pênaltis, se for necessário”.