Curry ofusca LeBron e Warriors superam Lakers na abertura da temporada da NBA

A nova temporada da NBA começou na noite desta terça-feira com os dois últimos finalistas em quadra. E ambos os times confirmaram o favoritismo e mostraram sua força em vitórias dentro de casa. Em São Francisco, o campeão Golden State Warriors superou o Los Angeles Lakers, enquanto o Boston Celtics derrotou o Philadelphia 76ers.

Na Califórnia, Stephen Curry ofuscou LeBron James ao ser o cestinha da partida, que terminou e 123 a 109. O astro dos Warriors anotou 33 pontos, contra 31 de LeBron, responsável por um “double-double”, com seus 14 rebotes. Ele ainda anotou oito assistências, contra sete assistências e seis rebotes do principal jogador dos Warriors.

A partida foi marcada pela entrega do anel de campeão da NBA aos jogadores do Golden State e a apresentação do banner dos campeões da temporada passada. Os Warriors vivem grande fase nos últimos anos. Levantaram o troféu nas temporadas 2014/15, 2016/17, 2017/18 e 2021/22. Agora a meta é faturar o bicampeonato, buscando a quinta conquista em nove anos.

Em quadra, surpreendeu a escalação de Draymond Green entre os titulares. O jogador havia acertado um soco no rosto do companheiro de time Jordan Poole em um treino dos Warriors na semana passada. Nesta estreia da equipe na temporada, Green teve o pior desempenho da equipe, com apenas quatro pontos e atuação discreta na defesa. Poole foi reserva, mas contribuiu com 12 pontos e sete assistências.

Pelos Lakers, LeBron não se destacou sozinho. Anthony Davis marcou 27 pontos, enquanto Russell Westbrook abriu a temporada também com um “double-double”, com 19 pontos e 11 rebotes.

Em Boston, os Celtics tiveram dificuldade no primeiro quarto, mas reagiram para superar os Sixers por 126 a 117, diante de sua torcida. Demonstrando certa falta de rimo, o atual vice-campeão da NBA engrenou no segundo quarto, elevou o nível no terceiro período e conteve a reação da equipe da Filadélfia no último quarto do confronto.

Jayson Tatum e Jaylen Brown foram os maestros da equipe da casa, com 35 pontos cada. Tatum ainda anotou dois dígitos em outro fundamento, com 12 rebotes. Marcus Smart e os reservas Grant Williams e Malcolm Brogdon também foram bem com 14, 15 e 16 pontos, respectivamente.

Do lado dos Sixers, James Harden foi o líder, com 35 pontos, oito rebotes e sete assistências. Joel Embiid, totalmente recuperado de lesão, obteve um “double-double” de 26 pontos e 15 rebotes. Tyrese Maxey registrou 21 pontos.

