Curry ofusca Embiid e Warriors derrotam Philadelphia 76ers na NBA

Em mais um duelo de astros na NBA, Stephen Curry levou a melhor sobre Joel Embiid na noite desta terça-feira. O primeiro foi o cestinha da vitória do Golden State Warriors sobre o Philadelphia 76ers por 119 a 107, com 37 pontos. Voltando de lesão, Embiid foi coadjuvante em São Francisco, nos Estados Unidos.

Curry terminou a partida ainda com oito rebotes e sete assistências. O astro teve o apoio de Jonathan Kuminga, autor de 26 pontos, e Andrew Wiggins, com 23. Do outro lado, Embiid teve desempenho discreto por estar voltando de uma lesão no joelho esquerdo. Ele foi desfalque nas duas partidas anteriores.

Embiid não passou dos 14 pontos e dos sete rebotes. Ele esteve em quadra por 29 minutos porque precisou deixar a partida mais cedo, mancando, após Kuminga sofrer uma queda sobre sua perna esquerda. O camaronês vai passar por exames nesta quarta-feira. Com Embiid como coadjuvante, Tobias Harris assumiu o comando dos Sixers e anotou um “double-double” de 26 pontos e 10 rebotes.

O triunfo deve dar novo fôlego aos Warriors, que vinham de duas derrotas dolorosas, por apenas um ponto de diferença. A equipe comandada pelo técnico Steve Kerr continua com mais derrotas do que vitórias na temporada regular: são 20 triunfos contra 24 revezes. Em 12º lugar na Conferência Oeste, o time segue fora da zona de classificação para o play-in, a repescagem para os playoffs. Os Sixers ocupam o 5º lugar no Leste, com 29/17.

Em outro bom jogo da noite desta terça, o Boston Celtics confirmou o favoritismo diante do Indiana Pacers. Contando com a boa fase em casa, o melhor time da temporada venceu por 129 a 124. O jogo foi marcado por um bom duelo coletivo. No total, 12 jogadores, das duas equipes, alcançaram os dois dígitos de pontuação.

O maior deles foi Jayson Tatum, responsável por 30, além de sete assistências e sete rebotes. Também pelos Celtics, Jaylen Brown anotou 25 pontos, enquanto Derrick White contribuiu com 24. Kristaps Porzingis terminou a partida com um “double-double” de 17 pontos e 12 rebotes.

Pelos Pacers, Aaron Nesmith foi o destaque, com 26 pontos, 12 rebotes e sete assistências. Pascal Siakam marcou 26 pontos.

O resultado ampliou a vantagem dos Celtics na liderança da Conferência Leste, agora com 37 vitórias e 11 derrotas. Os Pacers continuam em bom momento no campeonato, apesar do seu 21º revés. A equipe de Indiana ocupa o sexto lugar do Leste, com 27 triunfos.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Boston Celtics 129 x 124 Indiana Pacers

Atlanta Hawks 138 x 122 Los Angeles Lakers

New York Knicks 118 x 103 Utah Jazz

Chicago Bulls 107 x 118 Toronto Raptors

Golden State Warriors 119 x 107 Philadelphia 76ers

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Charlotte Hornets x Chicago Bulls

Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons

Washington Wizards x Los Angeles Clippers

Miami Heat x Sacramento Kings

Minnesota Timberwolves x Dallas Mavericks

Oklahoma City Thunder x Denver Nuggets

Houston Rockets x New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs x Orlando Magic

Brooklyn Nets x Phoenix Suns

Portland Trail Blazers x Milwaukee Bucks