Curry marca 36 pontos e lidera os Warriors em vitória sobre o Orlando Magic na NBA

Com uma atuação decisiva, principalmente no último quarto do jogo, Stephen Curry comandou o Golden State Warriors na madrugada desta quarta-feira no triunfo sobre o Orlando Magic por 121 a 115 pela NBA. Com jogadas decisivas e uma pontaria certeira, o armador anotou 36 pontos, deu seis assistências, e ajudou a sua equipe a quebrar uma série de três derrotas consecutivas na competição.

Em uma partida onde o equilíbrio esteve presente em boa parte do confronto, Curry fez 13 pontos em quatro minutos na parte final do duelo e deu o fôlego necessário para que os Warriors garantissem o resultado positivo.

Empolgado com a atuação de Stephen Curry, Steve Kerr, técnico do Golden State Warriors, destacou a importância de ter um jogador acima da média. “Steph é sempre incrível. Mesmo quando não marca 36 pontos, chama a atenção defensivamente dos adversários, assim como também abre espaço no ataque. É um jogador notável. Ele realmente se animou numa noite em que precisávamos vencer.”

Mas o destaque não ficou só nele. O congolês Jonathan Kuminga também teve boa atuação e marcou 19 pontos, quatro a mais que Klay Thompson. Esta foi a 16ª vitória dos Warriors na temporada.

“Foi um jogo onde a equipe encontrou alternativas para conseguir a vitória. Acho que o time todo foi solidário e o importante foi o resultado positivo diante da equipe do Orlando Magic”, afirmou Steve Kerr, técnico do Golden State Warriors.

Pelo lado do Magic, quem brilhou foi Paolo Banchero. Ele anotou 27 pontos e pegou 12 rebotes. Franz Wagner foi outro a contribuir com a equipe com 25 pontos. No entanto, o esforço não foi suficiente para evitar o revés.

Quem também se destacou na rodada foi o Oklahoma City Thunder, que obteve uma valiosa vitória de 127 a 123 sobre o Boston Celtics e conseguiu a sua quinta vitória seguida na competição.

Com atuação coletiva muito boa, Shai Gilgeous-Alexander acabou sendo o mais decisivo. Ele fez 36 pontos, pegou seis rebotes e ainda deu sete assistências. Josh Giddey, com 23 pontos, e Chet Holmgreen, que assinalou 14 pontos, ajudaram a construir o triunfo sobre os Celtics.

A franquia de Boston brigou muito para não sair derrotada. Kristaps Porzingis (34 pontos e dez rebotes) e Jayson Tatum (30 pontos, 13 rebotes e ainda oito assistências), também tiveram um ótimo aproveitamento. No entanto, o descontrole emocional no final do confronto permitiu que o Oklahoma levasse a melhor em quadra.

A surpresa da rodada ficou por conta da vitória do Charlotte Hornets sobre o Sacramento Kings, que encerrou uma sequência de onze derrotas seguidas. O placar de 111 a 104 foi liderado por Terry Rozier. O jogador de 29 anos fez 34 pontos, deu seis assistências.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Philadelphia 76ers 110 x 97 Chicago Bulls

Oklahoma City Thunder 127 x 123 Boston Celtics

New Orleans Pelicans 112 x 85 Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies 106 x 98 San Antonio Spurs

Sacramento Kings 104 x 111 Charlotte Hornets

Golden State Warriors 121 x 115 Orlando Magic

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Cleveland Cavaliers x Washington Wizards

Indiana Pacers x Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks x Oklahoma City Thunder

Houston Rockets x Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies x Toronto Raptors

Minnesota Timberwolves x New Orleans Pelicans

New York Knicks x Chicago Bulls

Dallas Mavericks x Portland Trail Blazers

Phoenix Suns x Los Angeles Clippers

Utah Jazz x Detroit Pistons

Los Angeles Lakers x Miami Heat

Sacramento Kings x Orlando Magic