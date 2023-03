Curry iguala marca de Chamberlain, mas Warriors perdem para os Clippers

Stephen Curry adicionou, na noite de quarta-feira, mais uma partida histórica à sua carreira. Em duelo com o LA Clippers, tornou-se o jogador com mais de 30 anos a ter a maior quantidade de pontuações na casa dos 50, ao lado do lendário Wilt Chamberlain. A grande atuação, contudo, não impediu que o Golden State Warriors fosse derrotado por 134 a 126.

Curry, de 35 anos, anotou exatamente 50 pontos na partida. Foi a sétima vez desde o seu 30º aniversário que alcançou uma pontuação igual ou superior a essa. O número é o mesmo de Chamberlain. Antes, o armador dos Warriors estava empatado com Michael Jordan, que tem seis jogos de 50 ou mais pontos depois dos 30.

“É legal jogar e arremessar bem, é o que eu espero fazer toda noite”, afirmou Curry após o recorde. “Mas não importa o que as estatísticas mostram depois do jogo, é frustrante quando você não consegue superar as dificuldades e encontrar uma maneira de sair de quadra com a vitória”, completou.

A derrota deixa o Golden State Warriors na sexta posição da Conferência Oeste. O LA Clippers, por sua vez, está logo acima, em quinto lugar. Com o fim da temporada regular no início de abril, as equipes na parte intermediária da tabela correm para reduzir os riscos de deixar a zona de classificação aos playoffs.

O Los Angeles Lakers, por exemplo, tem motivos para se preocupar, pois perdeu por 114 a 110 para o Houston Rockets e está na décima posição do Oeste, a última do acesso ao play-in. Na parte de cima da tabela, o Sacramento Kings voltou para a segunda colocação ao bater o Chicago Bulls por 117 a 114, com um “triple-double” de Domantas Sabonis. Assim, o Memphis Grizzlies, que perdeu por 138 a 119 para o Miami Heat, caiu para o terceiro lugar.

Em San Antonio, o Dallas Mavericks jogou novamente sem Luka Doncic e Kyrie Irving, lesionados, e conseguiu superar os Spurs por 137 a 128. Autor de 28 pontos e 13 rebotes, Christian Wood liderou o triunfo que deixa a franquia do Texas em oitavo lugar na Conferência Oeste.

A quarta-feira também foi de duelo entre equipes do topo do Leste. O terceiro colocado Philadelphia 76ers contou com 36 pontos e 18 rebotes de Joel Embiid para bater o Cleveland Cavaliers, quarto colocado, por 118 a 109. O vice-líder Boston Celtics também jogou e venceu o Minnesota Timberwolves por 104 a 102, em atuação comandada por Jaylen Brown, que somou 35 pontos e 10 rebotes.

Confira os resultados da NBA desta quarta-feira:

Cleveland Cavaliers 109 x 118 Philadelphia 76ers

Miami Heat 138 x 119 Memphis Grizzlies

Houston Rockets 114 x 110 Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves 102 x 104 Boston Celtics

San Antonio Spurs 128 x 137 Dallas Mavericks

LA Clippers 134 x 126 Golden State Warriors

Confira os jogos da NBA desta quinta-feira:

Detroit Pistons x Denver Nuggets

Brooklyn Nets x Sacramento Kings

Toronto Raptors x Oklahoma City Thunder

Milwaukee Bucks x Indiana Pacers

Phoenix Suns x Orlando Magic