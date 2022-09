Esporte Curry e Thompson ‘lutam’ sumô com lenda do Japão para promover jogo dos Warriors

O campeão Golden State Warriors faz duelos da pré-temporada da NBA com o Washington Wizards nesta sexta-feira e no sábado, em Saitama, e escolheu a melhor forma de divulgar a visita ao Japão. Stephen Curry, grande ídolo da equipe, e o parceiro de Smash Brothers, Klay Thompson, disputaram uma ‘luta’ de sumô com a lenda Yokozuna Hakuho Sho, mas não conseguiram tirá-lo do lugar em tentativas frustradas e divertidas.

“Eu não consigo empurrá-lo”, se divertiu Curry, que conheceu Hakuho em 2015. Torcedores dos Warriors brincaram que finalmente encontraram alguém para parar o astro do time. “Ele é muito forte”, admitiu Thompson, que apesar de todo o esforço em sua tentativa, não fez Hakuho se mexer.

Hakuho parou Curry e Thompson e mostrou que tem habilidade com as mãos também para o basquete. O astro do sumô acertou alguns lances livres em sequência arrancando aplausos na quadra. Também fez questão de conhecer o técnico Steven Kerr.

A NBA pretende unir ainda mais os fãs pelo mundo e lançou o Global Games Series, com jogos de exibição pela Ásia e também na Europa – o estádio do Tottenham, na Inglaterra, será um dos destinos das equipes de basquete americano.

Os jogadores dos Warriors ainda tiraram fotos na Torre de Tóquio, distribuíram autógrafos, e ensinaram basquete para crianças japonesas. A estreia oficial na temporada da NBA ocorre no dia 18 de outubro, diante do Los Angeles Lakers DE LeBron James.