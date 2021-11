Curry desbanca Durant e Harden e Warriors superam Nets na NBA

Em mais uma grande atuação do Golden State Warriors, Stephen Curry desbancou Kevin Durant e James Harden e liderou a sua equipe na vitória sobre o Brooklyn Nets por 117 a 99, fora de casa, em Nova York, em rodada da NBA, na noite desta terça-feira. Foi a 12ª vitória da equipe da Califórnia em 14 jogos nesta temporada regular.

Curry, após performances abaixo do esperado, foi o cestinha da partida, com 37 pontos. Foram ainda sete rebotes e cinco assistências. O astro dos Warriors também melhorou seu aproveitamento nas cestas de três, com nove cestas, igualando seu melhor desempenho na temporada até agora.

Ele não comandou sozinho o time visitante. Andrew Wiggins contribuiu com 19 pontos, enquanto Jordan Poole anotou 17. Draymond Green se destacou em diferentes fundamentos, com 11 pontos, oito rebotes e seis assistências. Do outro lado da quadra, Harden foi o destaque, com 24 pontos, quatro rebotes e o mesmo número de assistências. Durant registrou 19 pontos e cinco rebotes.

Após derrota na rodada anterior, os Warriors seguem firmes como os melhores da temporada até agora. Lideram a Conferência Oeste com certa folga, com 12 vitórias e duas derrotas. O Brooklyn Nets, ainda irregular, figura no terceiro lugar da Conferência Leste, com dez triunfos e cinco derrotas.

Também na noite de terça, o Utah Jazz aplicou dura derrota ao Philadelphia 76ers por 120 a 85, em casa. Bojan Bogdanovic foi o cestinha do duelo, com 27 pontos, e Rudy Gobert, com um “double-double” de 15 pontos e 17 rebotes. Desfalcados de Joel Embiid, Ben Simmons e Danny Green, os Sixers contou com a liderança de Schake Milton e seus 18 pontos.

Vindo de dois revezes, o Utah Jazz está em quarto lugar na Conferência Oeste, com nove vitórias e cinco derrotas. Já a equipe da Filadélfia acumulou o quinto revés consecutivo. Soma agora oito triunfos e sete derrotas, no oitavo lugar da Conferência Leste.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Brooklyn Nets 99 x 117 Golden State Warriors

Utah Jazz 120 x 85 Philadelphia 76ers

Los Angeles Clippers 106 x 92 San Antonio Spurs

Acompanhe os jogos desta quarta:

Charlotte Hornets x Washington Wizards

Detroit Pistons x Indiana Pacers

Atlanta Hawks x Boston Celtics

Brooklyn Nets x Cleveland Cavaliers

Miami Heat x New Orleans Pelicans

New York Knicks x Orlando Magic

Milwaukee Bucks x Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves x Sacramento Kings

Oklahoma City Thunder x Houston Rockets

Phoenix Suns x Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers x Chicago Bulls