Curry brilha com 49 pontos e Warriors vencem; Chris Paul ultrapassa Magic Johnson

Em mais uma grande atuação de Stephen Curry na temporada, que marcou 49 pontos, o Golden State Warriors derrotou o Philadelphia 76ers por 107 a 96, no ginásio Wells Fargo Center, na Filadélfia, pela rodada de segunda-feira da NBA. Com 10 cestas de três convertidas, esse foi o 11.º jogo consecutivo que o armador conseguiu anotar ao menos 30 pontos.

Além de Curry, os Warriors tiveram como destaque o ala-pivô Andrew Wiggins, que anotou um “double-double” (dois dígitos em dois fundamentos) de 16 pontos e 10 rebotes. Pelos 76ers, o pivô camaronês Joel Embiid anotou 28 pontos, pegou 13 rebotes e distribuiu oito assistências. Seth Curry, irmão mais novo de Stephen, fechou o jogo com 15 pontos.

Agora com 50% de aproveitamento na temporada – 29 vitórias e 29 derrotas -, os Warriors assumem a nona posição da Conferência Oeste, dentro da zona de classificação ao “play-in” (fase anterior aos playoffs). Mesmo com o revés em casa, os 76ers mantêm a liderança no Leste com 39 triunfos em 57 partidas.

Em Wisconsin, o Phoenix Suns venceu o Milwaukee Bucks por 128 a 127, após uma prorrogação, em jogo marcado por polêmicas da arbitragem e de mais um recorde quebrado por Chris Paul. O armador se tornou o quinto jogador com mais assistências na NBA ao ultrapassar Magic Johnson (10.141), tendo como próximos “alvos” Mark Jackson (10.334) e Steve Nash (10.335).

Paul terminou a partida com 22 pontos, 13 assistências (tem um total de 10.142) e sete rebotes, tendo se destacado junto com Devin Booker (24 pontos, sete rebotes e sete assistências) e Deandre Ayton (20 pontos e 13 rebotes).

Já pelos Bucks, os principais destaques foram Giannis Antetokounmpo (33 pontos e oito rebotes), Khris Middleton (26 pontos e sete rebotes) e Jrue Holiday (25 pontos e oito assistências). O astro grego, inclusive, sentiu novamente a lesão no joelho que o afastou de algumas partidas nas últimas semanas e deixou a quadra no início da prorrogação.

Na Califórnia, o Utah Jazz sobrou e venceu o desfalcado Los Angeles Lakers por 111 a 97, jogando no ginásio Staples Center, em Los Angeles. A equipe de Salt Lake City contou com os retornos de Rudy Gobert e Mike Conley após um tempo afastados por lesão.

Com o resultado positivo, o Jazz se mantém na ponta da Conferência Oeste e de toda a NBA com 43 vitórias e 15 derrotas. Já os Lakers (35 triunfos em 58 jogos) permanecem em quinto lugar e vão seguir na briga com o Denver Nuggets pelo mando de quadra nos playoffs.

Pelo lado vencedor, Jordan Clarkson fez valer a lei do ex e anotou 22 pontos. Joe Ingles também foi bem e marcou 21. Rudy Gobert guardou 14 pontos e pegou 10 rebotes, enquanto que Mike Conley fez a mesma pontuação com 10 assistências. Nos Lakers, o cestinha do time e da partida foi o armador Talen Horton-Tucker, com 24 pontos.

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Detroit Pistons 109 x 105 Cleveland Cavaliers

Boston Celtics 96 x 102 Chicago Bulls

Philadelphia 76ers 96 x 107 Golden State Warriors

Indiana Pacers 94 x 109 San Antonio Spurs

Miami Heat 113 x 91 Houston Rockets

Washington Wizards 119 x 107 Oklahoma City Thunder

Milwaukee Bucks 127 x 128 Phoenix Suns

Denver Nuggets 139 x 137 Memphis Grizzlies

Los Angeles Lakers 97 x 111 Utah Jazz

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Atlanta Hawks x Orlando Magic

New York Knicks x Charlotte Hornets

New Orleans Pelicans x Brooklyn Nets

Portland Trail Blazers x Los Angeles Clippers

Sacramento Kings x Minnesota Timberwolves