Curry anota 60 pontos, mas Warriors são derrotados na NBA; LeBron comanda triunfo dos Lakers

A noite deste sábado poderia ter sido especial para Stephen Curry, que fez impressionantes 60 pontos, mas o Golden State Warriors não respondeu à altura de seu craque e acabou sofrendo mais uma derrota na NBA ao perder para o Atlanta Hawks por 141 a 134, na prorrogação.

Curry se tornou também o único jogador da história ao anotar 60 pontos e 10 bolas de três em um mesmo jogo, esta foi a segunda maior pontuação do astro na carreira. Em 2021, ele anotou 62 contra o Portland Trail Blazers.

Os Warriors tinham Curry, mas os Hawks contaram com uma equipe, tanto que três jogadores fizeram ‘double-double’: Okongwu (22 pontos e 16 rebotes) Clint Capela (17 pontos e 15 rebotes) e Jalen Johnson (21 pontos e 13 rebotes). Já Trae Young foi o cestinha da equipe, com 35.

A quarta vitória consecutiva na NBA levou a equipe de Atlanta para a décima colocação da Conferência Leste, com 22 triunfos no total. Os Warriors ocupam apenas o 12º lugar da Oeste, com 21.

Quem brilhou também na rodada foi LeBron James, que liderou o Los Angeles Lakers na vitória sobre o New York Knicks, que vinha de nove triunfos consecutivos na NBA, por 113 a 105.

O astro dos Lakers fez jogadores espetaculares e chegou a ser aplaudido pelo adversário. No entanto, foi um pouco mais econômico na comparação com Curry. Apesar de ter sido o cestinha da equipe, fez “apenas” 24 pontos. Jalen Brunson marcou 36 pelos Knicks, que saíram derrotados.

A 26ª vitória na temporada levou os Lakers ao nono lugar da Conferência Oeste, que tem Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves nas primeiras posições. Já os Knicks ocupam o quarto lugar da Leste. O primeiro colocado é o Boston Celtics.

Confira os jogos da noite deste sábado:



Philadelphia 76ers 121 x 136 Brooklyn Nets

Atlanta Hawks 141 x 134 Golden State Warriors

Chicago Bulls 115 x 123 Sacramento Kings

Dallas Mavericks 117 x 129 Milwaukee Bucks

New York Knicks 105 x 113 Los Angeles Lakers

San Antonio Spurs 101 x 117 Cleveland Cavaliers

Acompanhe os jogos deste domingo:



Detroit Pistons x Orlando Magic

Washington Wizards x Phoenix Suns

Boston Celtics x Memphis Grizzlies

Charlotte Hornets x Indiana Pacers

Miami Heat x Los Angeles Clippers

Minnesota Timberwolves x Houston Rockets

Oklahoma City Thunder x Toronto Raptors

Utah Jazz x Milwaukee Bucks

Denver Nuggets x Portland Trail Blazers