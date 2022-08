Cuiabá vence o lanterna Juventude e deixa a zona de rebaixamento do Brasileiro

Na briga direta entre dois clubes desesperados com a ameaça do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Cuiabá levou a melhor ao vencer o Juventude, por 1 a 0, neste sábado à noite, na Arena Pantanal pela 22ª rodada. Pelo menos, provisoriamente, o time da casa deixou a zona de rebaixamento, aparecendo em 15º lugar, com 23 pontos. De outro lado, o time gaúcho segue segurando a lanterna com apenas 16 pontos.

A situação do Dourado e seu técnico, o português António Oliveira, era crítica. O time interrompeu uma sequência de cinco jogos sem vencer, sendo quatro derrotas. O Juventude sofreu sua terceira derrota consecutiva e cada vez mais sente dificuldades para buscar uma reação. Antes tinha perdido para América-MG, em casa, e Red Bull Bragantino, fora, ambos por 1 a 0.

Com os dois times precisando vencer, o jogo começou movimentado. O Cuiabá, com apoio da torcida, teve um leve predomínio em campo, porém, o Juventude demonstrava muita velocidade em seus contra-ataques.

A maior presença do time da casa acabou premiada pelo gol marcado por André, aos 21 minutos. A jogada começou do lado esquerdo com o avança de Valdívia. Dentro da área ele fez o breque, trocou de pé e levantou no segundo pau, para a ajeitada de cabeça de Daniel Guedes. A bola estava entrando quando André, quase em cima da linha, chegou para dar o chute final.

O Juventude teve um possível pênalti não marcado aos 35 minutos. Bruno Nazário invadiu a área pelo lado esquerdo e quase na linha de fundo foi tocado levemente por Alan Empereur. Mas o árbitro baiano Marielson Alves Silva não marca, embora seja chamado pelo VAR para analisar o lance. De volta ele se mostrou convicto e não marcou a falta dentro da área.

O Juventude começou o segundo tempo com duas mudanças. Capixaba entrou na vaga do zagueiro direito Thalisson Kelven e Elton no lugar de Yuri Lima, numa troca simples de volantes de origem. Mas aos 40 segundos quase que o Cuiabá amplia o placar. De fora da área, Rafael Gava soltou a bomba e o goleiro Pegorari saltou para espalmar numa grande defesa.

Aos 20 minutos, a torcida do Cuiabá se agitou na arquibancadas com a entrada do atacante Deyverson, ex-Palmeiras, que fez sua estreia ao substituir André. Ele acabou protagonizando uma jogada incrível aos 40 minutos. Como o Juventude estava todo no ataque, Deyverson foi lançado em velocidade. Ele saiu do campo de defesa e sozinho seguiu, com tranquilidade, até a grande área quando finalizou por cima do gol, isolando a bola para decepção da torcida.

Deyverson também continuou chamando a atenção, desta vez porque simulou uma falta, com saltos e gritos, em um chute fora de tempo de Vitor Leque, do Juventude, que foi inicialmente expulso com o cartão vermelho. O VAR foi chamado e o árbitro voltou atrás, dando apenas o cartão amarelo, ignorando a simulação de Deyverson.

Mas Vitor Leque estava mesmo nervoso, talvez, com as provações e ironias de Deyverson. Aos 47 minutos, o jogador gaúcho acertou, sem bola, a Pepê, recebeu o segundo amarelo e, foi, enfim, expulso de forma merecida. O placar não mudou.

Pela 23ª rodada, o Cuiabá vai sair para pegar o Atlético-GO, dia 21 (domingo), às 18 horas. O Juventude, no mesmo dia, porém, às 11 horas, vai receber o Botafogo, em Caixas do Sul (RS).

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 X 0 JUVENTUDE

CUIABÁ – Walter; Alan Empereur (Camilo), Marllon e Joaquim; Daniel Guedes (João Lucas), Rafael Gava (Paulão), Gabriel Pirani, Pepê e Osório; Valdívia e André (Deyverson). Técnico: António Oliveira.

JUVENTUDE – Pegorari; Thalisson Kelven (Capixaba), Paulo Miranda e Nogueira; Rodrigo Soares, Yuri Lima (Elton), Jadson (Vitor Gabriel), Bruno Nazário e Moraes (Vitor Leque); Felipe Pires e Isidro Pitta (Ricardo Bueno). Técnico: Umberto Louzer.

GOL – André, aos 21 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Marielson Alves Silva (BA)

CARTÕES AMARELOS – Gabriel Pirani, Pepê, Daniel Guedes e Alan Empereur (Cuiabá). Yuri Lima, Jadson e Elton (Juventude).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).