Cuiabá troca o técnico António Oliveira pelo também português Ivo Vieira

Cansado de esperar uma resposta de renovação de António Oliveira, o Cuiabá surpreendeu nesta quinta-feira ao acertar a contratação do português Ivo Vieira como novo treinador até o fim do Brasileirão de 2023. Chegam junto com ele os auxiliares Pedro Andrade e Honorato José, também portugueses, confirmando a ‘onda’ dos grandes clubes apostarem em técnicos de fora.

Segundo a direção do clube, o treinador estava fechado com o clube mato-grossense há 10 dias e chega na capital de Mato Grosso no dia 2 de janeiro, quando se apresenta com o restante da comissão técnica. A pré-temporada começa dia 3.

O técnico, de 46 anos, estava no Gil Vicente, um clube modesto de Portugal. Ele também tem passagens por Vitória de Guimarães, Famalicão, Marítimo e Estoril, todos clubes medianos de Portugal, e também no Al-Wehda, da Arábia Saudita.

Há algum tempo o treinador António Oliveira estava avaliando a proposta de renovação do Cuiabá. Ele terminou a temporada na equipe e gostaria de um novo projeto, mais ambicioso e com mais investimento para seguir no clube em 2023. O seu pedido não agradou a diretoria, sem contar o fato de ele ter sido sondado por outras clubes brasileiros e do exterior.