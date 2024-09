Cuiabá e Juventude empatam em jogo atrasado do Brasileirão e com lance polêmico - O Liberal

Esporte Cuiabá e Juventude empatam em jogo atrasado do Brasileirão e com lance polêmico

Cuiabá e Juventude se enfrentaram nesta quinta-feira, na Arena Pantanal, em partida adiada da 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os times protagonizaram um jogo com várias oportunidades, mas empataram pelo placar de 0 a 0, um resultado que não ajudou nenhum dos clubes.

Com o placar, o Cuiabá chegou aos 22 pontos e ficou na 19ª colocação, dividindo a zona do rebaixamento com Atlético-GO, Vitória e Corinthians. Com 29 pontos, o Juventude foi para o 13º lugar e segue afastado do Z-4, mas liga sinal de alerta pela aproximação dos times que estão na parte baixa da tabela.

Aos 35 minutos do segundo tempo, aconteceu o lance mais polêmico do jogo. Denilson, do Cuiabá, tentou finalização e a bola bateu no braço de Ronaldo, do Juventude. O árbitro marcou pênalti, mas ao mesmo tempo Lucas Fernandes chutou e marcou o gol. Chamado ao VAR, o árbitro mineiro Felipe Fernandes de Lima, preferiu não marcar o pênalti e o Cuiabá, em tese, ficou no prejuízo. Não teve o pênalti, nem o gol.

Mesmo jogando fora de casa, quem teve a primeira oportunidade foi o Juventude. Aos cinco minutos, Nenê cobrou escanteio fechado e o goleiro Mateus Pasinato fez uma grande defesa. Melhor na partida, o time gaúcho chegou novamente aos 13, quando Nenê cruzou na defesa do Cuiabá e Zé Marcos tocou de cabeça. A bola passou perto! Três minutos depois, nova oportunidade para o Juventude. Carrillo ficou na frente de Walter, mas errou o alvo.

A resposta do Cuiabá aconteceu apenas aos 20 minutos do primeiro tempo. Clayson encontrou Derik Lacerda no ataque. Ele saiu em velocidade, mas o goleiro Gabriel chegou primeiro e afastou o perigo. O jogo ganhou movimentação. Aos 25, Clayson cruzou e Max pegou a sobra, mas perdeu a oportunidade de fazer o primeiro do Cuiabá. O Juventude voltou a assustar aos 39 minutos com finalização forte de Alan Ruschel, mas Mateus Pasinato apareceu novamente para salvar.

No segundo tempo, o jogo permaneceu aberto. Logo aos três minutos, Clauson finalizou no gol de Gabriel, mas a bola subiu demais. No minuto seguinte foi a vez de Lucas Fernandes, mas o arqueiro do Juventude defendeu. O meia do Cuiabá tentou novamente aos nove minutos, mas o defensor levou a melhor em outra oportunidade.

Após os 20 minutos da etapa final o jogo ficou preso no meio de campo e a marcação ganhou intensidade, com poucas oportunidades claras de gol para os dois lados. Lance que chamou atenção só mesmo o pênalti marcado e anulado pelo árbitro, que gerou muitos protestos dos jogadores da casa ao final do jogo.

O Cuiabá volta a campo na segunda-feira, às 20h, para enfrentar o Internacional no Beira-Rio. O Juventude joga na quarta-feira (dia 11), diante do Corinthians, às 21h, pela Copa do Brasil. O jogo acontece na Neo Química Arena.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 0 X 0 JUVENTUDE

CUIABÁ – Mateus Pasinato; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro (Filipe Augusto), Lucas Fernandes (Gustavo Sauer) e Max (Denilson); Derik Lacerda, Clayson (Eliel) e Jonathan Cafu (Railan). Técnico: Bernardo Franco.

JUVENTUDE – Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel (Gabriel Inocêncio); Ronaldo, Jadson e Nenê (Jean Carlos); Lucas Barbosa (Marcelinho), Erik (Diego Gonçalves) e Carrillo (Edson Carioca). Técnico: Jair Ventura.

CARTÕES AMARELOS – Alan Empereur, Lucas Fernandes e Denilson (CUI); Lucas Barbosa (JUV).

ÁRBITRO – Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA – R$ 53.650,00.

PÚBLICO – 4.826 torcedores.

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).