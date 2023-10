Cuiabá e Cruzeiro fazem jogo morno e empatam sem gols na Arena Pantanal

Cuiabá e Cruzeiro entraram em campo neste sábado, em jogo isolado do Brasileirão neste fim de semana, encerrando a 26ª rodada, e não saíram do zero. Na Arena Pantanal, em Cuiabá, os times que lutam para abrir distância da zona de rebaixamento fizeram um jogo morno, sem criatividade e com poucas chances de gols.

Inicialmente, a partida entre cuiabanos e mineiros estava agendada para o dia 8 deste mês. Porém, para preservar o gramado da Arena Pantanal para a partida entre Brasil e Venezuela pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, a CBF decidiu mudar a data da partida.

Com o empate, o Cruzeiro chegou ao terceiro jogo seguido sem vitória e aparece em 13º lugar, com 31 pontos, a quatro pontos do Vasco, time que abre a zona do rebaixamento da Série A. Já o Cuiabá está em situação mais confortável, em 11º, com 33 pontos.

O jogo começou com uma chance de gol relâmpago a favor do Cruzeiro. Com menos de 10 segundos de bola rolando, Wesley fez o corta-luz e Arthur Gomes finalizou em cima do goleiro Walter. Após o lance, o jogo ficou morno. O Cuiabá se retraiu e só foi assustar aos 21 minutos, quando Marllon apareceu na segunda trave e perdeu o gol, quase em cima da linha. O jogo continuou muito disputado, principalmente no meio-campo.

Aos 27, Willian e Uendel dividiram a bola no alto e tiveram um choque feio de cabeça. O lateral cuiabano levou a pior, com um corte profundo, e teve que sair de ambulância do estádio. O mineiro também foi substituído. O susto deixou o jogo ainda mais morno e só foi voltar a ter emoção na reta final. Crescendo na partida, os donos da casa quase foram para o intervalo com vantagem, mas a cabeçada de Allyson carimbou a trave de Rafael Cabral.

Na segunda etapa, foi o Cuiabá quem deu as caras primeiro. Deyverson recebeu em velocidade e chutou firme, mas sem direção. Depois de um começo com velocidade, o jogo voltou com o mesmo panorama. Apesar da disposição de ambos, os erros de passes e de tomadas de decisões foram as marcas da partida. O Cruzeiro tinha uma leve superioridade na posse da bola, mas sem conseguir ser efetivo.

Com o passar do tempo, a questão física foi deixando o duelo aberto. Tanto os cuiabanos quanto os mineiros encontravam espaço, porém sem conseguir criar chances claras de gols. Na reta final, o Cuiabá até buscou ter mais presença ofensiva. Deyverson saiu cara a cara com o goleiro, mas hesitou na hora de finalizar e perdeu uma grande chance. Sem muita criatividade e com a pontaria em falta, o duelo entre cuiabanos e mineiros terminou zerado.

Na próxima rodada, o Cruzeiro recebe o Flamengo, na quarta-feira, às 19h00, no Mineirão. Já o Cuiabá visita o Coritiba, na quarta-feira, às 20h, no estádio Couto Pereira, na capital paranaense.

FICHA TÉCNICA:

CUIABÁ 0 X 0 CRUZEIRO

CUIABÁ – Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Allyson (Filipe Augusto) e Uendel (Rikelme); Raniele, Denilson (Fernando Sobral) e Ronald; Derik Lacerda (Jonathan Cafu), Clayson (Pablo) e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

CRUZEIRO – Rafael Cabral; William (Palacios), Neris, Luciano Castán e Marlon; Oliveira (Ian Lucas), Filipe Machado, Lucas Silva (Mateus Vital) e Nikão; Wesley (Matheus Pereira) e Arthur Gomes (Paulo Vitor). Técnico: Zé Ricardo.

CARTÕES AMARELOS – Arthur Gomes, Oliveira e Machado (Cruzeiro); António Oliveira (Cuiabá).

ÁRBITRO – Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

RENDA – R$ 339.725,00.

PÚBLICO – 12.100 torcedores.

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).